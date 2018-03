Concurs: Transylvania Tech Talent

Articol scris in Educaţie

Un concurs inedit, dedicat „oricărei persoane care își dorește să schimbe ceva în societate” – Transylvania Tech Talent – va fi organizat, în perioada 15 – 31 martie, de reprezentanții programului internațional de masterat Science, Technology and Innovation in Public Governance, din cadrul Facultății de Științe Politice Administrative și ale Comunicării, a Universității Babeș-Bolyai. Concursul are ca temă principală identificarea unor probleme ale societății din România, dar și propunerea unor idei de soluționare a acestora cu ajutorul tehnologiei.

Potrivit organizatorilor, în cadrul competiției, aplicanții trebuie să identifice o problemă reală și să propună o soluție practică. Câștigătorii pot primi până la 5.000 de lei pentru proiectele care vor fi selectate și premiate în 31 martie, în cadrul conferinței „Tehnologie și Inovare în Guvernare”. Pe lângă recompensa financiară, proiectele câștigătoare vor beneficia de sprijin în implementare din partea programului de masterat Science, Technology and Innovation in Public Governance, prin realizarea unor studii de fundamentare și studii de piață pentru soluțiile propuse, precum și prin activități de lobby și popularizare a lor. De asemeni, pe baza proiectelor trimise, participanții la concurs vor putea fi admiși în programul de masterat Science, Technology and Innovation in Public Governance, având posibilitatea de a selecta această opțiune în formularul de înscriere al competiției.

Pentru înscrierea la concurs, cei interesați trebuie să completeze și să trimită, până în 25 martie, la adresa de e-mail transylvaniatechtalent@gmail.com, formularul existent la secțiunea Concurs a site-ului www.scitechgov.com/, însoțit de o prezentare de maximum cinci pagini a problemei și a metodei de rezolvare, care implică utilizarea tehnologiei, un CV și o fotografie. Juriul, format din cadre didactice ale programului de masterat Science, Technology and Innovation in Public Governance, va alege, în etapa de preselecție, 10 proiecte, dintre care, în cadrul etapei finale, vor fi desemnate proiectele câștigătoare. Acestea vor primi premii în valoare de: 5.000 lei – premiul I, 3.000 lei – premiul II, respectiv 2.000 lei – premiul III. De asemeni, se vor acorda un premiu de popularitate al publicului participant la conferința „Tehnologie și Inovare în Guvernare”, în valoare de 2.000 lei, precum și premiul de popularitate Facebook (cele mai multe like-uri primite pentru proiect pe pagina de Facebook a programului de masterat), tot în valoare de 2.000 lei.

Detalii, în pagina de Facebook a programului de master și pe site-ul acestuia, www.scitechgov.com/.

M. T.