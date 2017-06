Concurs de inovare tehnică, pentru studenţi

Articol scris in ECONOMIE

Compania DK Expo, organizator al expoziției International Electric & Automation Show, ajunsă la cea de-a XIII-a ediție, lansează concursul “Premiile Studențești pentru Inovare Tehnică”.

Platforma de business propusă de IEAS în 2017 reunește patru direcții fundamentale: conectivitate, networking integrat, brand management și parteneriatul universități – companii. Competiția de inovație este asociată ultimei direcții, alături de alte manifestări ce includ conferințe, workshop-uri și sesiuni de innovation pitching. Competiția, care dispune de premii în valoare totală de 5.000 Euro, se adresează tuturor studenților și masteranzilor din Universitățile acreditate în România și urmărește premierea rezultatelor cercetării pentru următoarele domenii: automatizări, inginerie electronică, robotică, Internet of Things, construcții, instalații, arhitectură, software și hardware industrial, nano-tehnologii sau Smart City.

Lansarea apelului pentru proiecte a început în 1 iunie,iar înscrierea în concurs se face pe baza trimiterii unui Abstract de maximum 500 de cuvinte, în care să se propună o temă de cercetare – inovare în aria descrisă, pe adresa premiistudentesti@dk-expo.ro, până în 31 iulie 2017. Proiectele pot fi depuse atât individual, cât și de echipe de cercetare, formate din studenți și cadre didactice universitare.

Competiția cuprinde două secțiuni: Start Up și Inovare Tehnică. În cadrul secțiunii Start Up pot fi depuse propuneri de inovare pentru domeniile țintă, iar în etapa finală se va organiza o galerie de postere. Pentru secțiunea Inovare tehnică, propunerile trebuie să se concretizeze sub formula unui prototip sau a unei tehnologii cu grad ridicat de interactivitate: program software, HMI sau Smart Technologies. Mai multe detalii și regulamentul oficial al concursului sunt disponibile la adresa http://www.ieas.ro/premii-competitii.