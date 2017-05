Concert vocal-simfonic sub bagheta dirijorului Noam Zur

Filarmonica de Stat „Transilvania” vă invită astăzi, 19 mai 2017, ora 19, la concertul vocal-simfonic dirijat de Noam Zur. Pe scena Colegiului Academic, alături de Corul şi Orchestra Filarmonicii, vor urca soliştii Diana Ţugui, Iulia Merca, Marius Budoiu şi Sándor Köpeczi. Dirijorul corului este Cornel Groza. Concertul este inclus în abonament.

Mai puţin cântat decât celebrele lucrări de gen scrise de compozitori ca Mozart sau Verdi, Recviemul de Antonín Dvoøák – interpretat acum la Cluj-Napoca după mai bine de 10 ani – este o piesă de o profunzime uluitoare şi de un limbaj muzical mult avansat faţă de timpurile în care a fost scris. Complexa structură a acestei capodopere vocal-simfonice dezvăluie viziunea compozitorului asupra morţii, care nu este una tragică şi întunecată, ci mai degrabă de regret şi resemnare.

Dirijor invitat principal al Orchestrei Simfonice din Dubrovnik, Noam Zur (n. 1981) s-a remarcat ca unul dintre cei mai talentaţi tineri dirijori ai Israelului. A studiat la Academia de Muzică din Tel-Aviv şi a participat la cursuri de măiestrie, la seminarii susţinute de dirijori şi profesori ca Zubin Mehta, Jorma Panula, Ilya Musin şi Neeme Järvi.

În 2006, Pierre Boulez l-a ales drept asistentul său şi, în egală măsură, consultantul şi dirijorul Festivalului din Lucerna. Tânărul dirijor a colaborat astfel cu Boulez pentru a pune în scenă lucrări contemporane de Béla Bartók, György Ligeti, György Kurtág, Hans Werner Henze, Karlheinz Stockhause n, dar şi lucrări special compuse pentru acest festival. Noam Zur a dirijat, printre altele, Orchestra Filarmonicii din Israel, Orchestra Radio din Ierusalim, Orchestra de Cameră din Israel, Kammerphilharmonie Frankfurt, Filarmonica din Belgrad, Opera din Israel, Operele Naţionale din Iaşi şi Bucureşti, Israel Camerata, Thüringer Symphoniker, Netania-Kibbutz Chamber Orchestra, Musikcollegium Winterthur sau Wiener Volksoper. Tânărul dirijor cultivă o relaţie specială cu Orchestra Filarmonicii din Johannesburg, unde este invitat constant, de la debutul său din anul 2004.

Până în anul 2015 Noam Zur a fost dirijorul principal al Kammerphilharmonie Frankfurt, iar din iulie 2015 a devenit directorul artistic al Festivalului de Operă „Tino Pattieri” din Dubrovnik. Pe lângă activitatea de dirijor, Noam Zur este pasionat şi de cea de orchestrator: în anul 2016, aranjamentul orchestral al primului volum al Preludiilor lui Debussy a fost interpretat şi înregistrat pe compact disc de Orchestra Radio WDR din Köln.

Absolventă a Universităţii de Muzică din Bucureşti, la clasa de canto a Sandei Şandru, Diana Ţugui a participat ulterior la cursurile de măiestrie susţinute de Viorica Cortez, Dalton Baldwin, Teresa Berganza şi Jaume Aragall.

Din repertoriul de operă şi operetă, soprana a abordat roluri precum Mimi, Pamina, Konstanze, Susanna, Liù, Musetta, Micaela, Gilda, Violetta Valéry, Nanetta, Norina, Lucia, Adela, Fiametta, Valencienne, Adina, Rosina şi Gretel. În egală măsură, Diana Ţugui este şi interpretă de lied şi partituri vocal-simfonice: Gloria de Vivaldi, Stabat Mater de Pergolesi, Matthäus-Passion de Bach, Anotimpurile şi Nelsson Messe de Haydn, Recviem, Misa Încoronării şi Exultate Jubilate de Mozart, Simfonia a IX-a şi Misa în Do major de Beethoven, Misa în Sol major de Schubert, Petite messe solennelle şi Stabat Mater de Rossini, Peer Gynt de Grieg, Recviemul de Fauré, Oratoriul Bizantin de Paşti de Paul Constantinescu, Te deum de Bruckner, Clopotele de Rahmaninov.

În prezent, Diana Ţugui este solistă a Operei Na?ionale Române din Cluj-Napoca.

Mezzosoprana Iulia Merca şi-a început studiile la Liceul de Muzică „Sigismund Toduţă”, urmând apoi cursurile de canto ale Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”, la clasa profesorului Gheorghe Roşu. A fost studenta sopranelor Niculina Mirea şi Diane Soveiro din New York, iar în prezent este solistă la Opera Naţională Română din Cluj-Napoca şi asistent universitar în cadrul Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”. Iulia Merca a participat la cursurile de măiestrie susţinute de Anthony Spiry, Sona Ghazarian, Stephano Gibellato, Cecilia Franchini, Mariana Nicolesco şi Ionel Pantea. Finalistă a Concursului Opera-Festival and Competition with Mezzo (Szeged, 2009), Iulia Merca a fost distinsă, printre altele, cu Premiul I şi II la Olimpiada Naţională de Muzică, secţiunea canto (1998, 1999), cu Marele Premiu la Concursul Liceului de Muzică „Hariclea Darclée” (Brăila, 1999) şi la Concursul Internaţional de Canto „Hariclea Darclée” (Brăila, 2003). A cântat pe scene din New York (Dicapo Opera), Japonia, China, Elveţia, SUA, Italia, Ungaria, Austria, participând, de asemenea, şi la Gala Unesco Unicef 2003, de la Veneţia.

Considerat a fi artistul liric român cu cel mai vast repertoriu, cuprinzând roluri de primă mărime de operă, repertoriu vocal-simfonic şi cameral, Marius Budoiu este unul din cei mai apreciaţi tenori români, oferind, cu fiecare apariţie, interpretări memorabile.

A absolvit Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, promoţia 1994. A studiat cântul cu tatăl său, baritonul Ion Budoiu, cu mezzosoprana Edita Simon şi cu basul Gheorghe Roşu. Palmaresul cucerit de Marius Budoiu este unul prestigios: Premiul I la Concursul Internaţional de Canto „Nicolae Bretan” (Cluj-Napoca, 1994), Premiul I la concursul pentru tenori Traian Grozăvescu (Lugoj, 1995), Premiul I şi Premiile Speciale ale Centrelor Culturale Francez şi German din Cluj-Napoca în cadrul Concursului „Mozart” (1995); Premiul III la Concursul de lied „Robert Schumann” (Zwickau, 1996), urmat de Premiul I la Concursul Internaţional de Canto „Hariclea Darclée” (Brăila).

Marius Budoiu a abordat o largă paletă repertorială, de la creaţii mozartiene – Don Giovanni sau Idomeneo – la producţii ale unor autori moderni, ca Bujor Hoinic, Cornel Ţăranu, Valentin Timaru, Constantin Rîpă; de la lucrări de Händel (The Messiah, Judas Maccabeus, Israel in Ägypten) la lucrări ale secolului X X, compozitori ca Benjamin Britten (War Requiem, Serenade, Les Illuminations) şi Arthur Honegger (Le Roi David); a interpretat cu succes roluri precum Lenski (Evgheni Oneghin), Rodolfo (La Bohème), Alfredo (La Traviata), Alfred (Die Fledermaus) şi Barinkay (Der Zigeunerbaron), Nemorino (L’elisir d’amore), Faust (Faust), Pinkerton (Madama Butterfly), Don José (Carmen), Radames (Aida), Cavaradossi (Tosca), Canio (Pagliacci), Turiddu (Cavalleria Rusticana), Don Carlo (Don Carlo) şi Manrico (Il Trovatore), Don Alvaro (La Forza del Destino). În ultimii ani a abordat repertoriul dificil pentru tenorul dramatic cu Otello (Otello de Verdi), Calaf (Turandot de Puccini), iar pe scena bucureşteană evoluează în Samson (Samson et Dalila de Saint-Saëns) şi Lohengrin (Lohengrin de Wagner). Sezonul muzical 2012-2013 l-a găsit pe tenorul Marius Budoiu în plin avânt profesional, evoluând sub bagheta lui Daniel Barenboim la Opera de Stat din Berlin şi la Teatro alla Scala din Milano.

Basul Sándor Köpeczi şi-a început studiile muzicale în 1996, la Liceul de Muzică „Sigismund Toduţă” din Cluj-Napoc a, specializarea pian principal, avându-i ca profesori pe László Györgyi şi Papp Tibor. După absolvirea liceului, a fost admis la Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, specializarea pian, la clasa conf. univ. dr. Csíky Boldizsár, finalizându-şi studiile în anul 2012. În perioada 2008-2014 a fost membru activ al corului de cameră Cappella Transylvanica, sub conducerea lui Cornel Groza. Începând cu anul 2011 şi până în prezent, este artist liric în cadrul Corului Filarmonicii de Stat „Transilvania”. Din 2014, Sándor Köpeczi a început cursurile de canto (nivel licenţă), la clasa conf. univ. dr. Marius Vlad Budoiu. A debutat pe scena internaţională ca solist vocal în 2014, la premiera mondială a operei contemporane Bizánc (Kalil) de György Selmeczi, spectacol cu care a participat la Festivalul de Operă de la Miskolc. Debutul său vocal-simfonic a avut loc la Budapesta, în noiembrie 2014, cu Recviemul de Mozart, alături de Filarmonica de Stat din Ungaria, sub bagheta lui Pier Giorgio Morandi.