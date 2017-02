Concert simfonic sub bagheta dirijorului Pierre Pichler

• Andrej Žust – cornist al Orchestrei Filarmonicii din Berlin – pe scena Colegiului Academic •

Filarmonica de Stat „Transilvania” vă invită vineri, 3 februarie 2017, de la ora 19, la concertul simfonic dirijat de Pierre Pichler (Austria). Alături de orchestra simfonică, pe scena Colegiului Academic va urca şi solistul invitat – Andrej Žust – membru al Orchestrei Filarmonicii din Berlin, pentru a interpreta Concertul nr. 1 pentru corn de Richard Strauss.

Din programul serii fac parte şi Preludiul şi Moartea Isoldei din opera Tristan şi Isolda de Wagner şi Simfonia a 4-a de Brahms.

Asistent al lui Philippe Jordan, dirijorul principal al Orchestrei Simfonice din Viena, Pierre Pichler, şi-a început studiil e muzicale cu studiul clarinetului cu bunicul său, la vârsta de opt ani. La cincisprezece ani s-a mutat la Viena, unde a continuat să studieze clarinet la Universitatea de Muzică, cu profesorul Peter Schmidl. A participat, în paralel, la cursurile de dirijat ale profesorului Uroš Lajovic, discipol al legendarului Hans Swarowsky, precum şi la cursurile de măiestrie ale lui Jorma Panula. Pe lângă proiectele solo şi camerale, Pierre Pichler este invitat în calitate de clarinetist principal cu ansambluri ca Orchestra Simfonică Radio din Frankfurt, Staatskapelle din Dresda, Orchestra Filarmonicii din Malaezia şi Orchestra de Cameră Mahler.

Cu Orchestra Mozart din Viena, Pierre Pichler a impresionat publicul cântând şi dirijând Concertul pentru clarinet de Mozart, la Musikverein din Viena. Cele două piese de concert de Mendelssohn, cântate de Pierre Pichler şi Peter Schmidl, au fost înregistrate pe albumul The Art of the Clarinet, lansat de casa de discuri Naxos. Între 1999 şi 2002 a fost clarinetist în Orchestra Mozarteum din Salzburg, iar din 2003 până în 2008 a ocupat poziţia de prim clarinetist la Opera din Graz.

Preocupările sale ca dirijor sunt axate, în special, pe repertoriul vienez clasic şi romantic, pe lucrări de Johann Stauss, dar şi pe repertoriu contemporan. A dirijat concerte în Austria, Japonia, Germania, Rusia, Republica Moldova, Serbia şi România, dintre angajamentele următoare remarcându-se turnee în Canada şi Japonia.

În octombrie 2016, Pierre Pichler a dirijat noua producţie a operei Flautul fermecat la Opera din Tirana. Cel mai recent proiect, în luna ianuarie 2017, l-a dus pe dirijor la Praga, unde a dirijat, la Teatrul Estate, Orchestra Teatrului Naţional din capitala cehă, într-o gală dedicată lui Mozart.

Născut în 1984 la Logatec, în Slovenia, Andrej Žust a început studiul cornului în oraşul natal, cu Janez Polanc. A studiat apoi la Academia de Muzică din Ljubljana, cu Boštjan Lipovšek. S-a bucurat ulterior de îndrumarea unor cornişti ca Hermann Baumann, Froydis Ree Wekre, Viktor Malisch şi Radovan Vlatkoviè. În timpul studenţiei, a fost distins cu premiile „Lucijan-Marija-Skerjanc” şi „Preseren”. A câştigat apoi Premiul I la competiţii internaţionale, precum cea d in Povoletto (Italia, 2001) şi Young Musicians Competition în Slovenia (2002). În mai 2004 a fost numit prim-cornist la Orchestra Filarmonicii Slovene din Ljubljana. A fost, de asemenea, membru al Orchestrei de Tineret „Gustav Mahler” şi al Orchestrei Festivalului „Pacific”.

Ca muzician de cameră, Andrej Žust este membru al Cvintetului de Suflători „Ariart”, al Trioului „Triumvirat” şi al Soliştilor Orchestrei de Cameră din Ljubljana. Din 2009 până în 2011, a fost membru al Academiei Orchestrei Filarmonicii din Berlin, iar din 2011 a devenit membru al partidei de corn din celebra orchestră germană.