Concert simfonic în cadrul Dutch Days – la Filarmonica „Transilvania”

Articol scris in CULTURA

Filarmonica de Stat „Transilvania” vă invită astăzi, 5 mai, ora 19, la concertul simfonic dirijat de Jasper de Waal, în cadrul Zilelor Olandeze (Dutch Days). Pe scena Colegiului Academic va urca şi tânărul pianist Sergiu Tuhuţiu, pentru interpretarea Concertului pentru pian de Maurice Ravel. Din programul serii mai fac parte Uvertura de concert Cyrano de Bergerac de Johann Wagenaar şi Simfonia Din Lumea Nouă de Dvorák. Concertul este realizat în parteneriat cu Centrul Cultural Olandez Cluj.

Jasper de Waal este la ora actuală un cornist de mare succes, precum şi un dirijor de marcă, fiind preocupat cu numeroase cursuri de măiestrie, concerte solo şi recitaluri pe întreg mapamondul. În perioada 2004-2012 a fost cornistul principal al Royal Concertgebouw Orchestra din Olanda. Înregistrările de muzică de cameră şi cele ale concertelor pentru corn de Haydn, Brahms, Britten, Schumann ş.a. pe care le-a realizat, s-au bucurat de reacţii extrem de favorabile din partea presei internaţionale şi a publicului.

Jasper de Waal a început sa dirijeze formaţii şi ansambluri de suflători încă de la vârsta de 15 ani, însă s-a concentrat mai mult pe activitatea dirijorală după încheierea colaborării sale cu Concertgebouw Orchestra, în 2012. Standardele înalte atinse, bogatul repertoriu pe care şi l-a însuşit şi experienţele avute la pupitrul unor orchestre de înalt nivel i-au asigurat o ascensiune rapidă în rândul dirijorilor de renume. S-a bucurat, de asemenea, de îndrumarea renumitului maestru olandez Jan Stulen.

Până în prezent, Jasper de Waal a avut diverse colaborări cu Nederlands Philharmonisch Orkest, Het Gelders Orkest, Seoul Philharmonic Orchestra, iar câteva dintre proiectele sale viitoare se vor desfăşura alături de orchestra Filarmonicii din Rotterdam, Berlin Sinfonietta ş.a. Se află pentru a doua oară pe scena Filarmonicii de Stat „Transilvania”, după ce în anul 2009 a concertat în calitate de solist.

Câştigător al concursului Debut to Master Soloist Piano Competition 2013 din Sankt-Petersburg, Sergiu Tuhuţiu s-a afirmat ca unul din reprezentanţii de vârf ai tinerei generaţii de pianişti. Şi-a obţinut licenţa la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti (2006) şi două titluri de Master în interpretare pianistică la Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst din Stuttgart şi la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. În 2011 a primit o bursă de studii la Londra, iar în iulie 2013 a fost distins cu Artist Diploma la Royal College of Music din Londra. Educaţia sa muzicală a fost conturată de muzicieni ca Norma Fisher, Bruno Canino, Igor Blagodatov, Nina Seregina, Konrad von Abel, Dana Borşan, Steluţa Radu, Daniel Goiţi şi Shoshana Rudiakov. A debutat la vârsta de optsprezece ani alături de Orchestra Filarmonicii „Dinu Lipatti” din Satu-Mare, cu Concertul nr. 3 pentru pian şi orchestră de Beethoven. De atunci a susţinut concerte pe importante scene din Anglia, Germania, Franţa, Elveţia, Italia, Rusia, Brazilia, Canada şi România. Printre partenerii săi de muzică de cameră s-au numărat muzicieni precum Sherban Lupu, Ruxandra Donose sau Nelly Miricioiu. În aprilie 2013 a debutat la Filarmonica din Sankt-Petersburg cu Concertul nr. 1 pentru pian şi orchestră de Mendelssohn sub bagheta dirijorului Vladimir Fanshil. În septembrie 2013, a fost invitat de către Fundaţia „Sergiu Celibidache” să facă parte din juriul concursului Tribut Valorilor Culturale Româneşti, secţiunea pian. Sergiu Tuhuţiu este preşedinte al asociaţiei Lipatti Music Production şi iniţiatorul proiectelor muzicale In Memoriam Dinu Lipatti, Piano Colours şi Leading Young Musicians. Pianistul se bucură de suportul Fundaţiei Sturza, de la care a primit o bursă de studii în aprilie 2013.