Concert simfonic extraordinar cu Roman Kim şi Octavian Lup

După mici peripeţii, nonconformistul violonist Roman Kim şi violoncelistul de origine clujeană Octavian Lup se pregătesc de concert. Din fericire, evenimentul a putut fi reprogramat în data de 20 noiembrie 2017, în Auditorium Maximum (Casa Universitarilor), de această dată mai devreme: de la ora 19. Împreună cu Orchestra Notes&Ties, dirijată de Jankó Zsolt, cei doi solişti vor susţine un concert cu lucrări de Ceaikovski (Aria lui Lenski din opera „Evgheni Oneghin” şi Variaţiunile rococo pentru violoncel şi orchestră), dar şi mult aşteptata premieră mondială a Concertului pentru vioară şi orchestră de Roman Kim.

Biletele se pot cumpăra în continuare de la Librăria Bookstory (Bd-ul. Eroilor, nr. 6-8), de la Agenţia Teatrală (Piaţa Ştefan cel Mare, nr. 14) şi de pe Biletmaster.ro (https://goo.gl/Ubnwf3). Biletele cumpărate pentru data iniţială a concertului (5.11.) rămân valabile. Cei care doresc rambursarea biletului pot solicita acest lucru de la locul achiziţiei sau adresând o solicitare la adresa info@biletmaster.ro (pentru biletele achiziţionate online).

Adesea comparat cu Paganini, Roman Kim redefineşte virtuozitatea aşa cum o ştim. Născut în Kazahstan, şcolit la Moscova (elev al aceleiaşi profesoare care i-a descoperit pe Maxim Vengerov şi Vadim Repin: Galina Turchaninova) şi stabilit în Köln, este unul din cei mai captivanţi solişti ai generaţiei tinere. Roman Kim a făcut mai întâi senzaţie în mediul online prin video-urile postate pe YouTube, vizualizate de mii de persoane, înainte de a fi aclamat în mari săli de concert. Format la Moscova, la clasa profesoarei Galina Turtschaninova, Roman Kim îşi continuă studiile la Universitatea de Muzică din Köln, la clasa cunoscutului pedagog Viktor Tetriakov. Cu ajutorul unei burse oferite de Fundaţia Mstislav Rostropovici, în perioada 2001-2008 s-a perfecţionat la cursurile de măiestrie susţinute de violonişti precum Maxim Vengerov, Midori Goto, Lewis Kaplan, Miriam Fried şi Gidon Kremer. Inspirat de viaţa şi creaţia compozitorului şi violonistului Niccolò Paganini, precum şi de a lui Jimi Hendrix, tânărul violonist încearcă să depăşească toate barierele tehnico-interpretative ale instrumentului prin abordarea unor lucrări clasice complexe dar şi prin transcrierea sau compunerea unor noi opusuri. După debutul său ca solist alături de Orchestra Filarmonicii din Köln, ziarul Kölner Stadt Anzeiger i-a surprins trăsăturile artistice în următoarele cuvinte: „În concert […] Kim a dat dovadă de o forţă magică ce i-a făcut pe ascultătorii Filarmonicii din Köln să sară de pe scaune. […] Nici un alt muzician nu este capabil să scoată atâtea sunete şi extravaganţe în cinci minute”.

Binecunoscut publicului clujean, violoncelistul Octavian Lup, şi-a început activitatea muzicală la vârsta de 7 ani şi a studiat violoncelul la Liceul de Muzică „Sigismund Toduţă” din Cluj-Napoca sub îndrumarea profesorului Gabriel Râpă, iar mai apoi cu profesoara Gabriela Todor. În anul 2010 devine absolvent al Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti la clasa maestrului Marin Cazacu şi îşi continuă studiile la Conservatorul Naţional Superior din Paris, unde îi are ca mentori pe celebrii violoncelişti Roland Pidoux şi Xavier Phillips. În prezent este doctorand şi profesor asociat la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti. În 2012, Octavian s-a apropiat de latura improvizaţiei în muzică, fiind reprezentantul Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti la Haga, unde a avut loc un stagiu intensiv de 2 săptămâni în compania celor mai sonore nume din domeniul improvizaţiei. În 2012 şi 2016 este selectat să participe ca membru activ la Kronberg Academy cello masterclass sub îndrumarea lui Frans Helmerson şi Gary Hoffman. Este membru al cvartetului de violoncele „Cellisimo” alături de maeştrii Marin Cazacu, Alexandra Guţiu şi Răzvan Suma. De asemenea este prim violoncelist al orchestrei „Camerata Regală” şi membru al Orchestrei Române de Tineret. Pe lângă activitatea solistică şi orchestrală, desfăşoară şi o importantă activitate pedagogică, atât la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, cât şi la Colegiul Naţional de Artă „Dinu Lipatti”. De-a lungul timpului a avut ocazia să cânte sub bagheta unor dirijori celebri, precum Kristjan Järvi, Cristian Mandeal, Lawrence Foster, Horia Andreescu, Christian Badea, Tiberiu Soare, dar şi alături de solişti precum Pinchas Zukerman, Sarah Chang, David Garret, Alexandru Tomescu, Marin Cazacu.

Jankó Zsolt este dirijorul permanent al Filarmonicii de Stat din Oradea, al Operei Maghiare din Cluj-Napoca şi dirijor asistent al Orchestrei Festival din Budapesta. După studii de vioară la Liceul de Muzică „Sigismund Toduţă”, în 2002 a absolvit secţia de dirijat-orchestră a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”, sub îndrumarea maestrului Petre Sbârcea şi tot aici a urmat şi masteratul în arta dirijorală. În anul 2004 a obţinut diploma de master la Universitatea de Muzică din Viena, în clasa maestrului Leopold Hager. În 2005 a studiat la Conservatorul Benedetto Marcello din Veneţia cu profesorul Giorgio Proietti. A participat la cursuri de măiestrie conduse de Octav Calleya, Emily F. Brown, Acél Ervin, Zoltán Peskó şi Tihanyi László. În 2010 a participat la cursul de dirijat organizat de Orchestra Tonhalle din Zürich, sub îndrumarea dirijorului David Zinman, la cursul din cadrul Festivalului Schleswig-Holstein, sub îndrumarea maestrului Iván Fischer, iar în 2013 la cursul de dirijat condus de Peter Eötvös. A fost invitat la numeroase festivaluri, precum Stravinsky Maraton – Budapesta, Primavera Opera Festival (Budapesta), Budapest Spring Festival, Festivalul Internaţional de Operă (Miskolc, Ungaria), Festivalul Bartók de la Cluj-Napoca (unde a dirijat toate cele trei compoziţii pentru scenă semnate de Bartók). A avut onoarea de a dirija Orchestra Festival din Budapesta, Orchestra Konzerthaus din Berlin, Schleswig-Holstein Festival Orchestra din Germania, Pärnu City Orchestra din Estonia, Orchestra Simfonică MÁV de la Budapesta, Orchestra de Cameră Radio Bucureşti. A realizat totodată numeroase spectacole de operă şi balet cu Opera Naţională Română şi Opera Maghiară din Cluj-Napoca.

Sunt amănunte ce ne-au fost puse la dispoziţie de organizatorul evenimentului – Asociaţia Culturală ,,Notes&Ties’’ Cluj-Napoca.