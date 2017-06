Concert extraordinar de închidere a stagiunii 2016-2017

Articol scris in CULTURA

Filarmonica de Stat „Transilvania” vă invită vineri, 23 iunie, de la ora 19, la concertul extraordinar care va închide stagiunea 2016-2017. Concertul va fi dirijat de tânărul Gabriel Bebeşelea, iar pe scena Colegiului Academic revine renumitul pianist Robert Levin.

În 1899, George Enescu compunea, la Paris, Pastorale-Fantaisie pour petit orchestre, interpretată în primă audiţie absolută în acelaşi an. A fost prima şi ultima dată când această lucrare a fost cântată în timpul vieţii lui Enescu şi, de altfel, într-un concert public. Vineri, 23 iunie, de la ora 19, Orchestra Filarmonicii de Stat „Transilvania” va interpreta, sub conducerea dirijorului Gabriel Bebeşelea, prima audiţie modernă a acestei lucrări.

Un amestec fascinant de jazz, muzică rock şi muzică contemporană, Concertul pentru pian Chiavi in mano a fost compus pentru şi dedicat de Yehudi Wyner pianistului american Robert Levin, care-l va interpreta la Cluj în primă audiţie românească.

Simfonia nr. 1 în Mi bemol major de Enescu, compusă în 1905, dezvăluie influenţa enormă pe care studiile de la Viena şi Paris le-au avut în definirea stilului original al compozitorului român.

Absolvent al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”, unde a studiat cu Petre Sbârcea, Ga briel Bebeşelea a urmat ulterior cursurile de masterat ale Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti cu Horia Andreescu, în prezent fiind doctorand al aceleiaşi instituţii, sub conducerea lui Dan Dediu. De asemenea, a urmat şi cursurile de masterat ale Universität für Musik und darstellende Kunst din Viena, sub îndrumarea profesorului Mark Stringer.

Gabriel Bebeşelea este recunoscut ca unul dintre „cei mai înzestraţi dirijori ai României ultimelor decade” (Jurnalul Festivalului „George Enescu”, septembrie 2011). Câştigător al Competiţiei de Dirijat „Lovro von Matacic” de la Zagreb, Gabriel Bebeşelea este şi deţinătorul Premiului I la Concursul de Dirijat „Jeunesses Musicales” din 2010. Imediat după acest concurs, a fost numit dirijor principal al Operei din Iaşi, devenind cel mai tânăr şef de orchestră într-o astfel de postură din România. Odată cu stagiunea 2013/2014, a fost numit Dirijor Invitat Principal la Filarmonica din Sibiu, al cărei dirijor permanent a devenit în stagiunea 2014/2015. În 2015, a fost numit Dirijor Principal al Operei Naţionale Româ

ne din Cluj-Napoca. Din stagiunea 2016/2017, Gabriel Bebeşelea este Dirijorul Principal al Filarmonicii de Stat „Transilvania”. Un punct de cotitură în evoluţia sa a fost marcat de bursa oferită, în 2011, de Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, care i-a permis o rezidenţă la Orchestra Regală Concertgebouw din Amsterdam. Aici a avut ocazia să asiste la repetiţiile şi concertele susţinute de cei mai mari dirijori ai lumii muzicale, ca Mariss Jansons, Bernard Haitink, Herbert Blomstedt, Christoph von Dohnányi, Philippe Herreweghe, David Zinman şi Eliahu Inbal.

În 2014 a primit Premiul pentru cel mai bun dirijor al Operelor Naţionale Române. În luna decembrie a aceluiaşi an, a fost semifinalist al Competiţiei „Donatella Flick” organizată în colaborare cu London Symphony Orchestra. În 2015 a fost selectat ca participant activ la cursurile a doi dirijori de renume mondial: Bernard Haitink (la Festivalul de la Lucerna) şi Kurt Masur (la Aurora Classical Festival). În vara anului 2016, Gabriel Bebeşelea a dirijat noua producţie a operei rossiniene Il viaggio a Reims la Festivalul de Operă „Rossini” de la Pesaro.

Gabriel Bebeşelea colaborează frecvent cu Filarmonica „George Enescu”, Orchestra Naţională Radio, Opera Naţională Română din Bucureşti, Opera Maghiară din Cluj-Napoca. Printre angajamentele următoare se numără colaborările pe care le va avea cu Filarmonica Naţională a Rusiei, Filarmonica Naţională a Ungariei, Orchestra Filarmonicii din Zagreb, Filarmonica „Janaçek” din Ostrava, Vienna Chamber Orchestra, Orchestra Filarmonicii din Rostov, Orchestra Filarmonicii de Stat din Kazahstan, Orchestra Filarmonicii din Yaroslavl, precum şi debuturile la Musikverein din Viena şi Konzerthaus din Berlin.

Pianistul Robert Levin a concertat pe scene din Statele Unite, Europa, Australia şi Asia. A cântat ca solist în compania orchestrelor din Berlin, Birmingham, Boston, Chicago, Cleveland, Los Angeles, Montreal, Toyko şi Viena, colaborând cu dirijori ca Bernard Haitink, Sir Neville Marriner, Seiji Ozawa, Sir Simon Rattle, Esa-Pekka Salon

en şi Joseph Silverstein. Pe fortepiano a cântat cu Academia de Muzică Veche, Societăţile „Haendel” şi „Haydn”, Orchestra of the Age of Enlightenment şi Orchestre Révolutionnaire et Romantique, cu Sir John Eliot Gardiner, Christopher Hogwood, Sir Charles Mackerras, Nicholas McGegan şi Sir Roger Norrington. A fost invitat la festivalurile din Sarasota, Tanglewood, Ravinia, Bremen, Lockenhaus, Verbier şi Mozartwoche din Salzburg. Printre partenerii săi de muzică de cameră îi regăsim pe Steven Isserlis, Kim Kashkashian şi Ya-Fei Chuang.

Robert Levin este recunoscut internaţional pentru modul în care a „restaurat” practica interpretativă a ornamentelor şi a cadenţelor de improvizate specifică perioadei clasice, în special în lucrări de Mozart şi Beethoven. A înregistrat pentru casele de discuri DG Archiv, CRI, Decca/Oiseau-Lyre, Deutsche Grammophon Yellow Label, ECM, New York Philomusica, Nonesuch, Philips şi SONY Classical. Aceste înregistrări includ integrala concertelor de Bach cu Helmuth Rilling, Suitele engleze şi Clavecinul bine temperat, concertele de Beethoven cu Sir John Eliot Gardiner şi Orchestre Révolutionnaire et Romantique, precum şi integrala lucrărilor pentru violoncel şi pian de Beethoven cu Steven Isserlis (compact disc care a fost numit, de Gramophone Magazine, „Înregistrarea lunii” la începutul anului 2014).

Robert Levin a studiat pianul cu Louis Martin şi compoziţia cu Stefan Wolpe în New York. A lucrat cu Nadia Boulanger în Fontainebleau şi Paris, apoi a urmat cursurile prestigioasei Universităţi Harvard. După absolvire a fost invitat de Rudolf Serkin să conducă departamentul de teorie muzicală de la Curtis Institute of Music, iar după cinci ani a fost numit profesor la School of the Arts, SUNY Purchase. În 1979 a fost director rezident la Conservatorul American din Fontainebleau, la cererea Nadiei Boulanger, unde a predat până în 1983. Între 1986 şi 1993 a fost profesor de pian la Staatliche Hochschule für Musik din Freiburg im Breisgau. Preşedinte al Competiţiei Internaţionale „Johann Sebastian Bach”, membru al Academiei Americane de Arte şi Ştiinţe şi profesor la Universitatea Harvard, Robert Levin a fost numit membru onorific al Academiei Americane de Arte şi Litere. În prezent, este membru şi al Academiei de Muzică Veche.