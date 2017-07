Concediul de odihnă este benefic oricui

Articol scris in MAGAZIN

Activitatea şi odihna sunt coordonate importante ale bioritmului uman. Alternarea perioadelor de activitate şi odihnă constituie un factor esenţial pentru păstrarea sănătăţii noastre. La nivel global, 90% dintre angajaţi spun că zilele de concediu îi ajută să fie mai fericiţi, mai odihniţi şi să se apropie mai mult de familie. Totodată, ei sunt mai puţin stresaţi şi se bucură atunci de o mai bună relaxare.

Nu este o durată fixă a concediului de odihnă în lume; în medie, europenii au un concediu anual de 28 de zile, americanii cam 15 zile, iar asiaticii spre 11 zile, doar. Austriecii se bucură de cel mai mare concediu din Europa – de 42 zile. Angajaţii din Marea Britanie şi Polonia au generoase perioade de concediu stabilite prin lege, în timp ce salariaţii companiilor din SUA, Canada sau China sunt cel mai puţin privilegiaţi în ceea ce priveşte zilele de concediu plătite. Legea federală din Statele Unite nu prevede obligativitatea plăţii timpului liber, iar politicile referitoare la dimensionarea concediului variază foarte mult. În Canada, concediul diferă de la provincie la provincie şi de la o companie la alta. Angajaţii din Franţa, Germania au concedii de 30 de zile, la fel cu cei din Emiratele Arabe Unite. Norvegienii au dreptul la 25 de zile de concediu pe an. Legislatia din China garantează doar cinci zile de concediu pe an, iar cea a sud-coreenilor 10 zile de concediu pe an, angajaţii thailandezi având 11zile pe an concediu. În Japonia este stipulat prin lege un concediu de 10 zile pe an, dar numeroşi japonezi renunţă azi la el.

Românii se află undeva la jumătatea clasamentului concediilor, cu minim 20 de zile lucrătoare de concediu de odihnă. La noi, durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabileşte în contractul individual de muncă, cu respectarea legii şi a contractelor colective de muncă. Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum şi zilele libere plătite stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual. Absolut toţi salariaţii din România, fără nicio excepţie, au dreptul la concediu anual plătit garantat.

Concediul de odihnă ne permite tuturor să ne refacem rezervele de energie, să facem ceea ce ne place, pentru că zilele de vacanţă înseamnă evadare din rutină, oaze de linişte, în care ne regăsim mereu pe noi înşine şi pe cei dragi nouă.

Dr. Liana Monica DEAC