Competițiile la nivelul AJF Cluj au fost suspendate

Comitetul de Urgență al Asociației Județene de Fotbal, întrunit luni, compus din Vasile Marc, Presedinte AJF Cluj, Ioan Maja, Prim-Vicepresedinte AJF Cluj și Leon Pal, Vicepresedinte AJF Cluj, având in vedere ordinul comun al Ministerului Sănătății nr. 736/04.05.2020 și al Ministerului Tineretului și Sportului nr. 549/04.05.2020, precum și datorită faptului că asociațiile și cluburile sportive afiliate la AJF Cluj, nu au resurse financiare, materiale și umane pentru susținerea competițiilor aferente terminării returului campionatului ediția 2019-2020 la toate nivelurile. Prin urmare a dispus ca jocurile din cadrul competițiilor organizate de AJF Cluj să nu se mai dispute și este vorba de ligile a 4-a și a 5-a, care au fost înghețate. Pentru stabilirea campioanei județului Cluj, la nivelul Ligii a 4-a, care va participa la jocurile de baraj pentru promovarea in Liga a 3-a, și datorită faptului că la data întreruperii campionatului din cauza pandemiei de Covid 19, situația clasamentului din Liga a 4-a în partea superioară arăta astfel: 1. Someșul Dej (40 puncte), ACS Florești (38), ACS Supporter Cluj (37) și Vulturul Mintiu Gherlii (31), Comitetul de Urgenta dispune ca în luna iulie 2020, să se desfășoare un miniturneu în 3 echipe (primele 3 clasate, departajate de mai puțin de 4 puncte în clasament). Jocurile acestui miniturneu vor avea loc pe teren neutru. Tragerea la sorți, datele de desfășurare, precum și alte condiții se vor stabili în cadrul Comitetului Executiv din luna iunie 2020, unde vor fi invitați și reprezentanții primelor 3 cluburi. Pentru desfășurarea Cupei României faza județului Cluj, a ”sferurilor” de finală, semifinalelor și finalei, jocurile se vor desfășura în cursul lunii iulie, începând cu data de 4 sau 11 iulie 2020. Finala se va disputa la data de 25 iulie. Menționăm că jocurile de baraj pentru promovarea in Liga a 3-a vor avea loc probabil în 4 și 5 august 2020, dar această decizie aparține Federației Române de Fotbal. Toate hotărârile Comitetului de Urgență vor fi validate sau nu, în Comitetul Executiv, care va avea loc în luna iunie.