Colinde, colinde…

Articol scris in CULTURA

Potrivit obiceiului, la sfârşitul fiecărui an, Primăria, Consiliul Local şi Asociaţia Culturală „Dansatorii de pe Someş” din Iclod organizează tradiţionalul concert de colinde de Crăciun şi Anul Nou. Evenimentul, aflat la a IV-a ediţie, va avea loc luni, 26 decembrie 2016, de la ora 16, în moderna sală polivalentă din imediata vecinătate a sediului administraţiei locale şi se va bucura de participarea unei invitate importante, care în acest an a fost nominalizată pentru „Femeia de Succes a Anului” în ţara noastră. Este vorba despre maramureşeanca Năstăcuţa Iuga, cunoscută solistă de muzică populară tradiţională din nordul ţării. Aceasta se remarcă mai ales prin frumoasele colinde interpretate la final de an şi care nu vine singură, ci însoţită de grupul de colindători din Maramureş. Alături de ea, pe scenă vor evolua membrii Ansamblului „Dansatorii de pe Someş” conduşi de soţii Emil şi Geanina Bodea, Orchestra de mandoline a Bisericii Penticostale din Livada, Orchestra condusă de Florin Moşuţan, Grupul „Sf. Nicolae” al Bisericii Ortodoxe şi interpreţii de muzică populară Roxana Suciu, Crina Bujiţă, Diana Roman şi Ioana Maria Câmpan. Nu vor lipsi nici surprizele oferite de edilii comunei, dornici de a crea acea atmosferă sărbătorească specifică Crăciunului şi Anului Nou.

Primarul comunei Iclod, Emil Pârţoc, lansează şi pe această cale invitaţia tuturor locuitorilor de pe Valea Someşului Mic să se alăture organizatorilor la această frumoasă manifestare artistică de suflet.

SZ.Cs.