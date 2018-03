Colegiul de Muzică ‘Sigismund Toduţă’. “Săptămâna Pianului”, o reuşită încă de la prima ediţie!

Articol scris in CULTURA

A fost o reuşită fără îndoială, una care cere din start, alte ediţii. Prilej pentru tinerii pianişti de a se întâlni şi de a învăţa de la maeştri, modele pentru ‘n’ generaţii.

Organizarea Săptămânii Pianului, 13 – 15 martie – nu a fost deloc întâmplătoare. Ediţia 2018 a avut drept motor achiziţionarea celor şapte piane Yamaha, a căror oficializare s-a făcut în prezenţa a doi cunoscuţi şi apreciaţi pianişti, prof. dr. Adriana Bera şi prof. dr. Csiky Boldizsar, practic două cursuri de măiestrie la care s-au înscris 21 de tineri pianişti ai colegiului.

La clasa prof. dr. Adriana Bera au aplicat Althea Ionescu (clasa III – a), Arca Rus (clasa IX – a), David Solomon (clasa IX – a), David Lup (clasa VII – a), Dumitru Mihălcean (clasa IX – a), Sânziana Tarc (clasa X – a), Estera Forogaău (clasa VIII – a), Maria Taloş (clasa VII – a), Antonia Arpaş (clasa VIII – a), Andra Vălean (clasa IX – a), Bianca Vancea (clasa IX – a) şi Dragoş Cristiana (clasa X – a), elevi ai profesorilor Bianca Moraru, Roxana Rus, Horvath Zoltan, Ovidiu Lup, Laura Lengyel, Alexandra Rotund şi Cipriana Gavrişiu.

Prof. dr. Csiky Boldizsar s-a ocupat de nouă elevi şi mă refer la Dan Boancă (clasa IV – a), Maria Trifescu (clasa V – a), Nagy Elisabeta (clasa VII – a), Konczel Ester (clasa IX – a), Paul Fodor (clasa XI), Orban Csala (clasa XII), Jakab Endre (clasa XI – a), Malicski Krisztian (clasa XI – a), Teodor Barbu (clasa XII), profesori Mara Pop, Kostyak Marta şi Paul Erdos. Despre câţiva elevi am avut deja prilejul să scriu şi nu cu mult timp în urmă, consemnând tineri şi tinere în afirmare.

După cum se poate vedea, au aplicat la cursurile de măiestrie, elevi din mai toate clasele, programul de curs fiind judicios ales, la nivelul elevului. Au fost alese piese de Beethoven (Variaţiuni Wo077; 9 Variaţiuni în la major; Sonata op 31 nr 3; Sonata op 14 nr 2), Mozart (Variaţiuni în sol major; Variaţiuni KV460; Sonata în do; Sonata în fa), Chopin (Balada nr 2), Brahms (Scherzo în mi bemol minor), Bach (Preludiu şi Fuga în si bemol major; Preludiu şi Fuga în fa minor; Preludiu şi Fuga în sol minor), Liszt (Studiul ‘Waldersrauschen’; ‘La leggierezza’), Haydn (Sonata ‘Hob XVI/23 în fa major),, Kuhlau (‘Rondo’), Balakirev (‘Islamey’), unele piese solicitante interpretativ.

Trei zile de cursuri de măiestrie constituie un bun pas înainte şi nu sunt multe asemenea momente. Cele şapte piane Yamaha la fel, gânduri exprimate şi de cei doi profesori.

Adriana BERA : “Pianele sunt bune şi sunt foarte potrivite pentru ce au tinerii pianişti nevoie acum. Sunt piane bune pentru a lucra cu atenţie, pentru a învăţa o interpretare corectă. Consider că pentru Colegiul de Muzică ‘Toduţă’, cele şapte piane Yamaha sunt un mare, mare pas înainte. Elevii ? Sunt diferenţe de la un elev la altul, este şi firesc să fie aşa. Sunt talentaţi asta este sigur. Sunt însă mai temători în a se exprima, lucru pe care – l vor depăşi în timp, când vor deveni siguri pe ei. Se vede că lucrează şi studiază mult. Personal, în cele două zile am căutat să le deschid o altă perspectivă asupra apropierii de un compozitor şi de partitură. Am dorit să văd la ei bucuria de a cânta şi de a se exprima. Nu am să dau nume acuma, dar am avut şi doi elevi mai spontani, care au avut şi au o interpretare expresivă, o încântare de-a dreptul. Îmi doresc ceva foarte mult. Îi vreau mai mult în sala de concerte a Filarmonicii, în sala de concerte a Academiei de Muzică. Cum să cânţi o sonată de Mozart dacă nu ai ascultat şi alte sonate sau alte lucrări de Mozart, o simfonie, un concert, operă. Este viitoarea lor meserie, ar fi firesc să fie în sălile de concert”.

Csiky BOLDIZSÁR : “Nu numai că numărul lor este fantastic, ci şi faptul că sunt bune şi servesc scopului pentru care au fost achiziţionate. Şapte piane sunt mult mai utile decât unul singur. Profesorii pot demonstra live, este un câştig pentru profesori şi elevi deopotrivă. Eu sper ca pe aceste piane să ajungă să studieze cât mai mulţi elevi şi din toate clasele. Am observat că şi există un alt interes acuma, şapte piane spun mult şi multe tuturora. Am avut numai nouă elevi, buni, am lucrat bine împreună, îmi doresc să-i văd şi studenţi ai Academiei de Muzică ‘Dima’ şi viitori profesionişti”.

Săptămâna Pianului şi – a consumat prima ediţie. Le aştept cu interes pe următoarele. Şi le aştept din dorinţa de a vedea la lucru cât mai mulţi elevi. La urma urmei, per aspera ad astra, pe căi bătătorite la stele, prin studiu, prin seriozitate, prin implicare şi responsabilitate.

Demostene ŞOFRON