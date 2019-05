Colegiul de Muzică “Sigismund Toduţă”

Articol scris in CULTURA

David Bob Solomon, student la Escuela Superior de Musica Reina Sofia!

Am mai scris, scriu şi voi scrie, avem copii talentaţi. Copii care investesc în talentul şi pasiunea lor, timp. Timp care se traduce prin ore de repetiţii, şi nu sunt puţine, prin prezenţe solistice în cadrul competiţiilor naţionale sau/şi internaţionale, prin premii, burse şi nu în cele din urmă, prin admiterea lor încă de pe băncile liceelor, ca studenţi.

Despre David Bob Solomon, clasa a X – a, profesor Horvath Zoltan, am avut prilejul să scriu recent. Revin cu aceeaşi mare plăcere asupra tânărului pianist, pentru a semnala încă două reuşite majore.

Prima este câştigarea unei burse la Luzerne Music Center, New York, bursă de studiu de o lună, 15 iulie – 12 august, bonusul constituindu-l viza pentru o perioadă de 10 ani pentru Statele Unite!

A doua reuşită majoră stă în admiterea ca student deja, la celebra Escuela Superior de Musica Reina Sofia de la Madrid, clasa profesorului Dmitri Bashkirov!!! Pianist pe care clujenii au avut ocazia să-l vadă live în anii ’80, pe scena Filarmonicii “Transilvania”, seri muzicale de neuitat.

Revin la David Bob Solomon. A început studiul pianului la 8 ani, profesoară fiindu-i Annia Laczkowska, cursuri începute în Spania. Au urmat studiile în cadrul Colegiului de Muzică “S igismund Toduţă” din Cluj – Napoca, profesori Monica Noveanu, Lucian Gheju, Horvath Zoltan, Daniel Goiţi. Context în care trebuie amintiţi şi profesorii Lucian Duşa, Cătălina Prichici, Hugues Leclerc şi Eric Artz (ambii de la Paris) şi Aurelia Vişovan (Viena).

Ar fi de scris şi despre premiile obţinute, multe şi însemnate. Mă rezum a aminti doar faptul că David Bob Solomon a fost unul dintre câştigătorii preselecţiei SoNoRo 2019, pian, o altă fereastră deschisă competiţiei naţionale şi internaţionale.

Revin la ideea din deschiderea articolului, avem copii talentaţi, harnici, responsabili, pasionaţi. Şi David Bob Solomon este unul dintre cei de care cu siguranţă vom auzi şi în anii următori.

Demostene ŞOFRON