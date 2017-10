Colectivul Institutului Clinic de Urologie şi Transplant Renal (ICUTR) Cluj-Napoca strigă după ajutor

Colectivul Institutului Clinic de Urologie şi Transplant Renal (ICUTR) Cluj-Napoca avertizează că datoria acumulată în trecut şi blocarea conturilor institutului periclitează desfăşurarea activităţilor curente, solicitând mediului de afaceri şi societăţii civile să sprijine financiar unitatea pentru a ieşi din criză. Într-un document institulat „Apel pentru salvarea Institutului Clinic de Urologie şi Transplan Renal Cluj-Napoca”, postat pe internet, se arată că pe parcursul ultimilor ani, datorită unui contract de colaborare păgubos, s-a ajuns la indicatori de performaţă cu valori mici şi, implicit, la o finanţare insuficientă. „De-a lungul existenţei sale, ICUTR a devenit o unitate sanitară de elită, oferind metode de tratament inovatoare pacienţilor cu diverse afecţiuni urologice, dar cele mai importante servicii de sănătate au fost cele legate de efectuarea transplantului renal şi de asigurarea funcţionării grefelor pacienţilor transplantaţi.

Pe parcursul ultimilor ani, datorită unui contract de colaborare păgubos cu o clinică privată, serviciile medicale prestate în baza contractului cu CAS Cluj au devenit necorespunzătoare, majoritatea acestora fiind în fapt îngrijiri ale pacienţilor trataţi în altă unitate sanitară, ceea ce a condus la indicatori de performaţă cu valori mici şi, implicit, la o finanţare insuficientă”, se arată în document. Totodată, se mai subliniază că la începutul acestui an s-a schimbat conducerea managerială a institutului, găsind instituţia într-o situaţie financiară dezastruoasă, cu datorii mari, cu dosare de executare silită pe rolul instanţelor de judecată, ce au condus, într-un final, la blocarea conturilor atât în băncile comerciale, cât şi din Trezorerie. „Măsurile întreprinse de noua conducere ce au inclus şi întreruperea colaborării cu clinica privată, au condus la creşterea serviciilor medicale prestate în relaţie cu casa de asigurări şi îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă ai spitalului. În urma performanţelor din anul 2017, institutul deţine premizele unei mai bune finanţări a activităţii medicale astfel, încât acesta ar putea deveni sustenabil pe termen mediu şi lung. Din păcăte, datoria acumulată în trecut şi blocarea conturilor institutului periclitează desfăşurarea activităţilor curente. Din acest motiv, vă solicităm sprijin de urgenţă pentru asigurarea continuităţii activităţii medicale”, susţine colectivul ICUTR Cluj-Napoca. Din datele prezentate în documentul amintit reiese că în 2016 indicele de complexitate a cazurilor a fost de 1,1699, procentul de cazuri chirurgicale a fost de 46,81, iar durata medie a spitalizării a fost de şapte zile, ceea ce determinat scăderea sumelor contractate cu CAS Cluj. „Aceşti parametri mediocri au condus la scăderea majoră a sumelor contractate cu CAS Cluj, mult sub capacitatea de asigurare de servicii de sănătate. Astfel, în 2014 valoarea contractului a fost de 4.701.995 lei, în 2015 de 4.952.512 lei, iar în 2016, de 4.484.658 lei. Comparativ cu contractul CAS, în fiecare an au fost prestate servicii de sănătate peste valoarea contractată. Astfel, în 2014, au fost realizate servicii suplimentare de 165.567 lei, în 2015 de 565.954 lei, iar în 2016, de 1.114.980 lei. Se constată că, de la an la an, valoarea contractată este mult sub potenţialul de furnizare de servicii de sănătate ale ICUTR. Incapacitatea de contractare la potenţialul real este o consecinţă a managementului defectuos, respectiv al scăderii indicelui de complexitate a cazurilor”, menţionează colectivul ICUTR.

În prezent, ICUTR este singurul furnizor de servicii de sănătate legate de transplantul renal pentru regiunile Centru, Vest şi Nord-Vest ale României, potenţialul de transplantare renală fiind de 100-150 transplante renale anual, ceea ce situează institutul între unităţile de elită din Europa. Anual, sunt luaţi în evidenţă pe lista de aşteptare aproximativ 400 de pacienţi noi. De la începutul anului 2017 până în prezent au fost luaţi în evidenţă 209 pacienţi noi. De asemenea, anual sunt efectuate peste 3.000 de controale post-transplant, absolut necesare pentru asigurarea funcţiei grefei şi, implicit, a supleerii funcţiei renale prin transplant. Pe primele 9 luni din 2017 au fost efectuate 2.980 de controale post-transplant. În institutul clujean sunt angajate 125 persoane, dintre care 17 medici, aici aflându-se în stagii de formare profesională 7 medici rezidenţi de urologie şi 177 medici rezidenţi de alte specialităţi.

