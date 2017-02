Col. Ion Moldovan: O singură ambulanţă, din dotarea SMURD Cluj, are sub cinci ani vechime

O singură ambulanţă, din cele aflate în dotarea SMURD Cluj, are sub cinci ani vechime, iar dintre ambulanţele folosite la intervenţii unele au deja peste zece ani – a declarat joi, într-o conferinţă de presă, inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Cluj, col. Ion Moldovan. Conferinţa de presă, la care au fost prezenţi şi dr. Adela Golea, medic şef UPU SMURD, şi dr. Cristian Ursu, coordonator SMURD Cluj, a fost prilejuită de prezentarea activităţii ISU Cluj în anul 2016.

„Anul trecut am primit câteva – subliniez, câteva, deoarece noi avem nevoie de mult mai multe! – maşini, tehnică, echipamente care să ne poată ajuta la intervenţii. Am primit, de la IGSU, o maşină de intervenţie de capacitate mare, am mai primit un container multirisc şi un container pentru curăţarea echipamentului de intervenţie. Din nefericire, nu am primit încă ambulanţe, şi la acest capitol stăm foarte, foarte prost. În acest moment, la nivelul SMURD Cluj avem o singură ambulanţă care are sub cinci ani de viaţă. După cum, poate, ştiţi, o ambulanţă are durata medie de funcţionare în jur la cinci-şase ani. După acest interval de timp ea intră în uzură şi fizică şi morală, atât pe partea de autospecială, cât şi pe partea de echipamente medicale. Avem în intervenţie, la ora actuală, şi ambulanţe care au zece ani de viaţă! Am mai spus şi repet, fără menajamente: dacă nu primim anul acesta ambulanţe, nu ştiu cum ne vom descurca pe acest palier, de acordare a primului ajutor medical. Este un lucru care ne macină în fiecare zi, atât pe mine, cât şi pe colegii de la UPU” – a declarat col. Ion Moldovan.

Potrivit datelor furnizate de acesta în cadrul conferinţei de presă, în anul 2016 echipajele ISU Cluj au înregistrat 18.676 de intervenţii, cu 31,34% mai mult ca în 2015. Dintre aceste intervenţii, marea majoritate au fost pe acordarea ajutorului medical calificat, numărul intervenţiilor SMURD fiind de 13.854 (cu 11,14% mai multe ca în 2015). Cele mai multe intervenţii au fost realizate de Detaşamentul 1 de Pompieri Cluj-Napoca (6.323), apreciat de col. Moldovan ca fiind „cea mai bună şi mai dotată subunitate a ISU Cluj”. Numărul cazurilor rezolvate anul trecut prin dispeceratul integrat a fost de 131.018, din care 126.168 au fost cazuri medicale, iar 4.850 – intervenţii la alte situaţii de urgenţă.

„Deşi circulaţia în municipiul Cluj-Napoca este pe zi ce trece tot mai intensă, am reuşit să îmbunătăţim timpul mediu de intervenţie: pe partea de intervenţii SMURD, de la 15 minute în 2015, la 14 minute şi 14 secunde în 2016, iar pe partea de intervenţii la incendii, de la 14 minute şi 51 de secunde, în 2015, la 13 minute şi 59 de secunde, în 2016” – a declarat col. Moldovan.

Comandantul ISU Cluj a mai declarat că în anul 2016 au fost efectuate, la nivelul judeţului Cluj, 1789 de controale, în urma cărora au fost depistate 1905 deficienţe şi s-au aplicat 660 sancţiuni. „Noi am încercat şi încercăm în continuare ca, înainte de a trece la sancţiuni, să acordăm ajutor de specialitate persoanelor juridice, pentru a intra în legalitate. Unii înţeleg, alţii nu înţeleg. Cert este că, dacă până acum obiectivele au putut să funcţioneze fără autorizaţie de securitate la incendiu, doar pe baza unei aşa-zise declaraţii pe proprie răspundere, după 30 iunie, anul acesta, nu se va mai putea. După 30 iunie, obiectivele fără autorizaţie de securitate la incendiu nu mai pot să funcţioneze pe proprie răspundere” – a avertizat inspectorul şef al ISU Cluj, col. Ion Moldovan.

M. TRIPON