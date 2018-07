Codul penal – adoptat de Camera Deputaţilor

Articol scris in POLITICA

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat miercuri proiectul privind modificarea Codului penal.

S-au înregistrat 167 de voturi “pentru”, 97 ‘’împotrivă’’ şi 19 s-au abţinut. Raportul a fost adoptat marţi după-amiază de parlamentarii din Comisia parlamentară specială pentru elaborarea legilor Justiţiei, după ce proiectul privind modificările la Codul penal a fost aprobat de Senat. În comisie, a fost păstrată forma adoptată de Senat, modificările fiind unele de natură tehnică. Comisia a acceptat un amendament al ALDE potrivit căruia pentru a se constata infracţiunea de delapidare este obligatorie plângerea penală prealabilă împotriva funcţionarului public.

Proiectul de modificare a Codului penal, iniţiat de parlamentari PSD şi ALDE, a fost adoptat marţi în plenul Senatului, în calitate de primă Cameră sesizată.

Dragnea: Codul penal e dedicat justiţiabililor

Codul penal adoptat de Parlament este unul dedicat justiţiabililor din România, a declarat miercuri preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea. El susţine că, în ceea ce îl priveşte, preşedintele Klaus Iohannis alături de un grup restrâns de oameni “cu puteri oculte în statul român” au luat decizia ca “oricum să fie anihilat”.

“Este un cod penal dedicat justiţiabililor din România şi vreau să vă spun cu tot respectul cuvenit că de un an şi jumătate de zile m-am săturat de aceste petarde aruncate de unii şi de alţii. Ce înseamnă dedicat pentru Liviu Dragnea? În ceea ce priveşte persoana mea decizia luată acum un an şi jumătate de către Iohannis şi de către un grup restrâns de oameni cu influenţă şi cu puteri oculte în statul român a fost indiferent cum ar fi eu să fiu anihilat. Că acum e vorba de abuzul în serviciu, mâine poate să facă o mie de dosare, 2.000 de dosare. Dânşii au pus o ţintă – nu ezită aici, pentru că destinul joacă pierderea unei puteri inimaginabile pe care au avut-o şi încă o au în statul român, vorbim de o putere ocultă, nelegitimă. Dar pentru a lăsa ca mii de oameni nevinovaţi din România să tremure până ajung în faţa instanţei, până află sentinţa şi, chiar dacă sunt nevinovaţi, să nu ştie dacă rămân în libertate, aşa ceva nu poate fi acceptat. Eu am o preocupare mult mai mare şi o frământare mult mai mare legată de legea offshore-urilor”, a declarat Dragnea, la Parlament.

Iohannis: Am de gând să folosesc toate instrumentele constituţionale pentru a contesta Codurile penale

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat miercuri că va contesta la CCR Codul penal şi Codul de procedură penală.

“Despre conţinutul Codului penal modificat voi avea o prezentare mai lungă atunci când voi contesta la CCR acest act normativ. De asemenea, este bine de ştiut că şi Codul de procedură penală, la care m-am referit acum câteva zile, este în pregătire pentru a fi contestat la CCR. Modificările care s-au făcut în bună măsură sunt fie inutile, fie chiar toxice şi dăunătoare şi am de gând să folosesc toate instrumentele constituţionale pentru a contesta aceste două acte normative – Codul penal şi Codul de procedură penală”, a spus Iohannis, la Cotroceni.

El a afirmat că adoptarea Codului penal este un eveniment de-a dreptul revoltător, subliniind că ceea ce se întâmplă reprezintă dictatura majorităţii.

“Este pur şi simplu inadmisibil cum a transformat PSD procedurile parlamentare şi cum se acţionează în ziua de azi în Parlament. Ceea ce se întâmplă în aceste zile se numeşte dictatura majorităţii şi este profund dăunătoare democraţiei. Avem o sumedenie de politicieni în România care clamează că noi trebuie să dăm mai multă atenţie Parlamentului, pentru asta în primul rând Parlamentul trebuie să îşi dea atenţia cuvenită. PSD a trecut în timp record Codul penal în Parlament, cu un simulacru de dezbatere în Camera Deputaţilor şi acest lucru este profund dăunător. PSD a reuşit în scurt timp să distrugă demnitatea actului de legiferare, să transforme dezbaterile din Parlament într-o dezbatere lipsită de transparenţă, cu un rezultat previzibil. Se trece cu tăvălugul peste argumentaţia opoziţiei”, a precizat Iohannis.

Raluca Turcan: Nouă deputaţi ai minorităţilor au votat favorabil modificările la Codul penal

Liderul deputaţilor liberali, Raluca Turcan, a prezentat miercuri lista de vot la modificările Codului penal, arătând că nouă deputaţi ai minorităţilor naţionale au votat favorabil acest proiect.

“Aceasta este lista cu cei care au îngenunchiat azi România, cu cei care au îndepărtat România de pe direcţia europeană pe care pornise după eforturi foarte mari. Niciuna dintre aceste persoane (…) nu mai poate fi credibilă atunci când va încerca să vorbească despre România europeană, modernizare, lege, cetăţeni de rând. Nu numai că au albit dosarele celor care s-au îmbogăţit pe spinarea cetăţenilor de rând, dar au deschis poarta unor uriaşe abuzuri împotriva firmelor, antreprenorilor, persoanelor fizice. Din cauza a doi certaţi cu legea, (…) vor beneficia toţi cei certaţi cu legea şi vor suferi toţi cetăţenii cinstiţi din această ţară. Astăzi, am asistat la o lovitură dată României europene, la o lovitură dată Constituţiei şi statului de drept”, a declarat Raluca Turcan, la Parlament.

Ea a arătat că nouă deputaţi ai grupului minorităţilor naţionale au votat favorabil modificările la Codul penal.

Potrivit Ralucăi Turcan, pe acest proiect s-a discutat de la om la om, fără să existe discuţii instituţionale.

Liderul deputaţilor liberali a subliniat că niciun deputat PNL nu a votat acest proiect de lege.

Ea a anunţat că PNL va depune joi contestaţia la Curtea Constituţională pe modificările la Codul penal.

La rândul său, deputatul PNL Ioan Cupşa a criticat modificările la Codul penal, arătând că şi parlamentarii USR lucrează la contestaţia către CCR.

“Trăim o zi nefericită, o zi mizerabilă, astăzi, în Parlamentul României. Codul penal s-a transformat într-un cod al protecţiei infractorilor, precum şi a condamnaţilor”, a spus Cupşa.

Liberalul a avut un mesaj şi pentru Liviu Dragnea: “Vivat imperator Dragnea, pereat justitia, pereat munci! Cam asta s-a întâmplat astăzi. Voinţa împăratului Dragnea a devenit lege trecându-o prin Parlamentul României. Au nesocotit tot ce se poate nesocoti!”.

Conform listei de vot, deputaţii minorităţilor naţionale care au votat favorabil acest proiect sunt: Adnagi Slavoliub, Csokany Petronela-Mihaela, Furic Iarco, Ibram Iusein, Ignat Miron, Popescu Mariana-Venera, Stoica Bogdan-Alin, Vasile Daniel şi Vexler Silviu.

UDMR spune că nu a susţinut modificarea Codului penal

Uniunea Democrată Maghiară din România nu a susţinut proiectul de lege pentru modificarea Codului penal, dar nici nu a putut să se plaseze de aceeaşi parte a baricadei cu PNL, se arată într-un comunicat remis miercuri AGERPRES de formaţiunea politică.

“UDMR consideră că modificările legilor Justiţiei trebuie să se rezume doar la transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor formulate în deciziile Curţii Constituţionale, CEDO şi directivele europene. Susţinem în continuare că avem nevoie de o modificare a Codului penal, dar nu puteam susţine, în forma sa actuală, proiectul de lege pentru modificarea acestuia, dezbătut astăzi în Parlament. UDMR nu este de acord cu eliminarea articolului privind neglijenţa în serviciu şi nu este de acord cu introducerea unui prag valoric privind abuzul în serviciu. Uniunea nu susţine ca abuzul în serviciu să fie considerat infracţiune doar dacă s-a obţinut un folos material pentru sine, soţ, rudă sau afin până la gradul II inclusiv. Totodată, nu susţinem scăderea pedepsei maxime pentru această infracţiune. Modificările noastre în acest sens au fost respinse de comisia de specialitate”, precizează UDMR în comunicat.

Potrivit sursei citate, deputaţii UDMR s-au abţinut la votul din plen, iar semnificaţia votului de abţinere este că nu au susţinut modificarea Codului penal în forma sa actuală, dar în acelaşi timp nu puteau fi de aceeaşi parte a baricadei “cu acel PNL care în ultima perioadă s-a opus tuturor proiectelor comunităţii maghiare din România”.

Dan Barna: Vom utiliza toate pârghiile necesare pentru ca acest cod penal să nu intre în vigoare

Preşedintele USR, Dan Barna şi-a exprimat, miercuri, convingerea că proiectul Codului penal adoptat de Parlament nu va intra în vigoare, afirmând că partidul pe care îl reprezintă va utiliza toate instrumentele necesare pentru a opri acest lucru, inclusiv sesizarea la Curtea Constituţională.

El a calificat proiectul Codului penal ca fiind unul “al ruşinii”.

“Această lege este pentru fărădelege. Am încrederea că acest cod penal nu va intra în vigoare. Mai avem încă pârghii pe care le vom folosit în zilele următoare – CCR, preşedintele, chiar tribunalul. Vom strânge semnături pentru “Fără penali”. Vom continua această luptă şi, până la urmă, România va câştiga, pentru că România este mai mult decât o gaşcă de penali. Vom câştiga, pentru că suntem de partea corectă a istoriei”, a declarat Dan Barna în plenul Camerei Deputaţilor.

Deputatul Adrian Mocanu – exclus din PMP pentru că a votat modificările la Codul penal

Preşedintele PMP, Eugen Tomac, a anunţat miercuri, în plenul Camerei, că deputatul Adrian Mocanu va fi exclus din partid pentru că a votat pentru modificările la Codul penal. “Anunţ oficial că un coleg de-al nostru, care a votat pentru Codul penal propus de PSD şi ALDE, este exclus din partidul nostru. Este vorba despre domnul Mocanu. În România s-au furat păduri, în România s-au furat resurse, în România au fost devalizate bănci şi nu s-a aflat niciodată cine a stat în spatele lor. Ceea ce aţi încercat să faceţi astăzi aţi încercat printr-un mod ticălos să ne furaţi visul de a visa la o Românie normală, în care oamenii să fie respectaţi şi există legi pentru toţi. Legile trebuie să facă dreptate pentru toţi românii, nu doar pentru cei pe care dvs. vreţi să îi protejaţi. Am votat împotriva acestui proiect pe care dvs. l-aţi promovat”, a spus Tomac, în plenul Camerei, după ce modificările la Codul penal au fost adoptate.