CM de Fotbal / Favoritele grupei H au comis-o la pachet

Articol scris in SPORT

Columbia şi Japonia şi-au dat întâlnire la Saransk, pe „Mordovia Arena”, în primul meci al grupei H, la care au asistat puţin peste 40.000 de spectatori. Meciul a început cu sud-americani favoriţi pe hârtie, însă calculele au fost rapid scurtcircuitate după eliminarea lui Sanchez, din tabăra columbienilor, care a făcut henţ în careu. Jucător în Spania, la Espanyol Barcelona, Carlos Sanchez este primul jucător eliminat la această ediţie a Campionatului Mondial. Ţinând cont de infracţiune, acesta are toate şansele să nu mai evolueze la competiţia găzduită de Rusia, decât dacă echipa sa va ajunge în „optimi”. Or şansele Columbiei au scăzut simţitor în urma eşecului cu niponii. Aceştia din urmă au marcat devreme, în minutul 6, prin Kagawa, din penalty. Columbia a reuşit să egaleze în inferioritate numerică, în minutul 35, prin Quintero. Sud-americanii i-au avut în teren, din primul minut, pe Ospina (jucător la Arsenal Londra), Arias (PSV Eindhoven), Cuadrado (Juventus Torino) şi Radamel Falcao (AS Monaco), dar selecţionerul argentinian Jose Pekerman şi-a permis luxul de a nu-l titulariza pe James Rodriguez, jucătorul lui Bayern Munchen intrând abia după pauză, în minutul 59. De asemenea, Bacca (Villarreal) şi Zapata (AC Milan) au început ca rezerve. Cu astfel de jucători, Columbia ar fi trebuit să se impună fără probleme. A făcut-o Japonia, care a marcat golul victoriei în minutul 73, prin Osako.

Senegal a „luxat” orgoliul Poloniei

Folosind clasicul 4-4-2, după mulţi antrenori învechit şi falimentar astăzi, Senegal a furnizat surpriza şi a învins Polonia, mare favorită a grupei H. Africanii s-au impus cu 2-1 în meciul disputat la Moscova, în faţa a 45.000 de spectatori, prin autogolul lui Cionek şi golul lui Niang, din minutele 37 şi 60. Onoarea leşilor a fost salvată cu patru minute înainte de finalul celor 90 de minute regulamentare de Krychowiak. În următoarea etapă se înfruntă învinsele Polonia şi Columbia, meci crucial pentru ambele combatante. Cine pierde pleacă acasă, iar un rezultat de egalitate convine Japoniei şi Senegalului.

Cristian FOCŞANU

Sursa foto: gettyimages