CM 2018: Cristiano Ronaldo – Este primul meu hat-trick la un Mondial

SPORT Articol scris in FOTBAL

Starul portughez Cristiano Ronaldo, s-a declarat „foarte fericit” după prestaţia excepţională pe care a avut-o în meciul cu selecţionata Spaniei, disputat vineri seara la Soci, în cadrul Grupei B a Cupei Mondiale de fotbal ediţia 2018.

„Mă simt foarte fericit. Este primul meu hat-trick la un Mondial. Am terminat la egalitate cu o selecţionată favorită la câştigarea trofeului şi am condus de două ori pe tabela de marcaj. Suntem mulţumiţi că am reuşit să obţinem această remiză în final, este un rezultat meritat”, a spus Ronaldo după meciul de la Soci.

„Acum trebuie să ne gândim la următorul nostru meci (împotriva Marocului), care va fi foarte dificil. Trebuie să avansăm meci după meci. Cupa Mondială abia a început, iar Portugalia speră să treacă de primul tur. Ştim că va fi dificil, însă trebuie să ne concentrăm asupra fiecărei partide. Nu suntem favoriţi, însă suntem unul dintre pretendenţi şi vom încerca să facem totul cât mai bine posibil. Vrem să învingem Marocul miercuri şi să avansăm în turul următor”, a mai spus atacantul lusitan.

Cristiano Ronaldo, desemnat omul meciului de la Soci, a ajuns la 84 de goluri înscrise pentru selecţionata ţării sale, în 151 de meciuri, egalându-l pe legendarul Ferenc Puskas în fruntea clasamentului fotbaliştilor europeni cu cele mai multe goluri internaţionale marcate. Recordul absolut este deţinut de Ali Daei, care a marcat 109 goluri pentru Iran, între 1993 şi 2006.

Selecţionatele Portugaliei şi Spaniei, ultimele două campioane europene, au terminat la egalitate, 3-3 (2-1), în primul meci tare al Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, vineri seara, pe Stadionul Fişt din Soci, în Grupa B a competiţiei.

Meciul s-a ridicat la nivelul aşteptărilor din punctul de vedere al spectacolului şi nu numai. Golurile lusitanilor au fost marcate de Cristiano Ronaldo (4 – penalty, 44, 88), în timp ce pentru spanioli au înscris Diego Costa (24, 55) şi Nacho (58).