Clujul – unul dintre polii industriei de jocuri video

Industria dezvoltatoare de jocuri video din România continuă să crească, realizând o cifră de afaceri de 156 milioane de dolari în 2017, an în care studiourile româneşti s-au implicat în dezvoltarea unor titluri precum FIFA, Assassin’s Creed sau Asphalt Racing şi au înregistrat afaceri cu 11,6% mai mari decât în anul precedent.

Datele prezentate de Asociaţia Romanian Game Developers Association (RGDA) arată că, în prezent, în România, există peste 80 de studiouri de game development, dintre care mai mult de 50 se află în Bucureşti, alte oraşe cu o prezenţă notabilă a industriei fiind Cluj, Timişoara, Braşov, Craiova şi Iaşi. Industria este formată din peste 6.000 de angajaţi care lucrează în studiourile din România ale companiilor internaţionale sau în studiouri independente cu capital românesc, numărul lor crescând cu un procent de 2% faţă de 2016.

Industria s-a remarcat, în 2017, prin dezvoltarea sau co-dezvoltarea în România a unor titluri recunoscute internaţional precum seria FIFA (Electronic Arts), Asphalt StreetStorm (Gameloft), Assassin’s Creed Origins (Ubisoft), Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands (Ubisoft), Need for Speed (Electronic Arts) şi Iron Blade (Gameloft), dar şi prin jocuri dezvoltate de studiouri româneşti independente precum Brawlout (Angry Mob Games), Door Kickers: Action Squad (KillHouse Games), Gray Dawn (Interactive Stone), LigaUltras si ScoreRivals (Green Horse Games), Tap Busters (Metagame), The Adventures of Elena Temple (GrimTalin) sau Euro Truck Driver (Ovilex).