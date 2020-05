Clujul renaşte în pandemie

Oraşul Cluj-Napoca pare că revine la viață însă sentimentul de teamă persistă în continuare în rândul cetățenilor. După două luni de stare de urgență, clujenii pot acum să circule prin oraş fără a mai avea nevoie de documente justificative iar plimbarea în parcuri este din nou posibilă.

Încă de la ora 10 dimineaţa, în Parcul Detunata mai multe persoane făceau mişcare în spaţiul dotat cu aparate pentru întreţinere fizică. Toţi purtau măşti şi se aflau la o distanţă de peste doi metri unul de celălalt. „În sfârşit putem ieşi să facem mişcare fără să ne întrebe cineva „de sănătate’’, spune un domn trecut de vârsta de 60 de ani. Şi pe malul Someşului, în zona dintre Sala Sporturilor şi Parcul Rozelor zeci de persoane ieşiseră la plimbare, bucurându-se de bruma de libertate şi de soarele acestei zile de mai. Vizavi, în parcul din cartierul Grigorescu, zona blocurilor „Lamă’’, mai mulţi copii se tăvăleau în iarbă, profitând şi de această vacanţă prelungită.

Cel mai aproape de „normalitate” pare a fi traficul rutier, care parcă a explodat chiar de la primele ore ale dimineţii. Dacă pe parcursul stării de urgenţă la multe dintre intersecţii nu aştepa nici măcar o maşină, ieri deja acestea erau aglomerate, iar în anumite zone, cum ar fi strada Clinicilor, erau ambuteiaje. „Până joi eram cel mult două maşini la stop. Astăzi a trebuit să aştept două stopuri ca să pot pleca. E cam ca într-o zi normală, de vacanţă a elevilor’’, ne spune un taximetrist, care, totuşi, părea mulţumit că acum are clienţi. Însă toate acestea, au venit la pachet cu fum, praf, zgomot şi toate celelalte ingrediente generate de traficul clujean. Şi magazinele pare să fi înviat, deşi, decomadată vânzătorii par a se ocupa mai mult de amenajatul vitrinelor decât de clienţi. „Nu am reuşit să vând nicio pereche de pantofi astăzi, dar măcar mi-au intrat câţiva oameni în magazin’’, spune o doamnă care ştergea de zor o vitrină.

Nici frizerii nu au avut mare succes în prima zi de după „urgenţă’’. „Mă aşteptam să fie coadă astăzi la intrare, însă nu au am avut mai mulţi clienţi decât erau într-o zi obişnuită de vineri’’, spune Adela, hair-stylist la unul dintre saloanele de lux din oraş.

C.P.