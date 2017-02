Clujul festivalier 2017. De la Jazz in the Park la UNTOLD

Articol scris in CULTURA

Primele confirmări…

Jazz in the Park se află în faţa celei de a 5-a ediţii (26 iunie – 2 iulie) – director Alin Vaida – una care se anunţă deja a fi spectaculoasă.

Ce poate să mai bucure… Faptul că sunt confirmări care atestă interesul pe care festivalul îl ridică în lumea iubitorirlor de gen şi nu numai a lor. În condiţiile în care ediţia a 5-a anunţă peste… 100 de artişti, nume importante ale jazzului, indiferent de stilul abordat, peste o sută de artişti în mai multe locaţii, şapte zile de jazz la cele mai înalte cote de profesionalism.

Să vedem confirmările… Va fi prezent în premieră corul Viva Vox (Serbia), un număr de 38 de interpreţi, toţi de formaţie clasică, faimoşi prin reprezentaţiile cu beatbox (percuţie vocală), fără acompaniament instrumental !

Trio-ul Mammal Hands (Marea Britanie) propune un melanj de muzică dance, jazz, folk, electronică, melanj care i-a şi făcut cunoscuţi în întreaga lume.

Coma (Acustic) – Cătălin Chelemen/voce, Dan Costea/voce, Răzvan Albu/Tobe, Răzvan Rădulescu/keys, Sorin Petrescu/ch, Matei Blendea/ch – sunt cunoscuţi graţie rock-ului alternativ promovat şi cultivat.

JazzyBIT este trio-ul – Teodor Pop, Mihai Moldoveanu, Szabo Zsolt – vin din Timişoara, muzica lor înglobând elemente de jazz, rock, blues, latin şi funck; Au fost finalişti la European Jazz Award, plus Timişoara Jazz Award 2016 – grupului anului.

Trio-ul Sebastian Spânache este prea cunoscut pentru a-l mai prezenta acuma; reprezintă tot Timişoara jazzistică, în aceeaşi componenţă încă din anul înfiinţării, 2011, adică Sebastian Spânache. Santa Csaba şi Radu Pieloiu.

Şi-au anunţat prezenţa şi cei de la C. A. L. I. Quartet (Iaşi), voci relativ tinere pe scenele jazzistice din România, remarcate graţie lucrărilor proprii şi originale într-un stil jazz – fusion în care se regăsesc R&B, soul, swing, Afrikan&Orienthal, …

UNTOLD 2017

Va avea loc între 3 şi 6 august, festivalul aducându–i la Cluj pe cei mai buni DJ ai momentului.

Vor fi pe scenele UNTOLD Asfrojack (Olanda), Armin van Buuren (Olanda), Dimitri Vegas & Like Mike, Hardwell, Martin Garixx, nume cunoscute de la ediţiile anterioare, nume care au promis că vor reveni şi care… revin !

Nume noi deocamdată, sunt Axwell & Ingrosso (Suedia), Steve Aoki (Statele Unite). Rămân la Steve Aoki pentru a semnala un lucru extraordinar, care vizează omul şi artistul deopotrivă; Aoki este fondatorul Asociaţiei Caritabile care îi şi poartă numele, asociaţie prin care sunt strânse fonduri pentru organizaţiile umanitare din întreaga lume !

Ce surprize vor mai fi vom vedea în lunile care urmează. Suntem pe recepţie şi vă vom ţine la curent cu tot ce este nou în cele două festivaluri muzicale, embleme ale Clujului artistic.

Demostene ŞOFRON