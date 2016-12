Clujenii şi-au cinstit eroii căzuţi în ‘89

Asociaţiile de revoluţionari din Cluj, împreună cu Instituţia Prefectului şi Primăria municipiului Cluj-Napoca au organizat, ieri, o serie de activităţi de comemorare a celor care s-au jertfit pentru libertate în decembrie ’89. Manifestările au început în jurul orei 10 în faţa fostului Hotel Astoria, unde aproximativ 100 de persoane au asistat la o slujbă religioasă şi au depus coroane şi jerbe de flori în memoria celor ucişi aici în 21 decembrie 1989. Aici, în urmă cu 27 ani, au avut loc altercaţii între civili şi soldaţi. Din zona podului de lîngă Astoria, participanţii la acţiunea de comemorare au mărşăluit până la monumentul “Stâlpii împuşcaţi’’, din Piaţa Unirii, unde a fost oficiată o slujbă de pomenire, s-au depus jerbe şi coroane de flori şi s-au aprins lumânări. Printre cei care au luat parte la manifestări s-au aflat primarul Emil Boc. Edilul a spus că a ţinut să participe la acţiunea de comemorare a eroilor din ’89 din “respect şi recunoştinţă pentru cei care şi-au dat viaţa ca noi să fim liberi’’. “Acum 27 de ani eram şi eu alături de mulţi alţi clujeni în această piaţă a oraşului, ca student, şi am fost martor la ceea ce numesc eu Revoluţia română. Aici, la 50 de metri de această locaţie eram când s-a deschis focul de armă şi am fost împinşi la pământ de cei din preajma noastră, iar când ne-am ridicat, am văzut trupuri neînsufleţite şi mulţi răniţi. Regretăm vieţile pierdute în acea situaţie, începând cu Lucian Matiş, Călin Nemeş, eroi declaraţi ai revoluţiei de la Cluj, care au dat tonul. A fost deschiderea drumului spre libertate”, a declarat primarul Emil Boc la manifestarea organizată în Piaţa Unirii.

La manifestarea de la monumentul “Stâlpii împuşcaţi’’, au fost prezenţi şi mai mulţi copii ai Seminarului greco-catolic, care au prezentat un program de colinde.

Din Piaţa Unirii, participanţii au urmat traseul B-dul Eroilor, Piaţa Ştefan cel Mare până la Cimitirul Eroilor de pe Calea Turzii, unde începând cu ora 12 a fost oficiată o slujbă religioasă de un sobor de preoţi în frunte cu ÎPS Andrei Andreicuţ, mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului. La final, au fost depuse coroane de flori.

C.P.