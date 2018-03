Clujenii au manifestat Pentru Viață

Toate familiile noastre tinere ar trebui să aibă câte trei copilași. Măcar câte trei copilași: unul pentru tata, unul pentru mama și celălalt pentru Biserică și pentru Țară – a declarat mitropolitul Clujului, ÎPS Andrei, participant la Marșul pentru Viață, desfășurat sâmbătă, 24 martie, la Cluj-Napoca.

Ca în fiecare an, Marșul pentru Viață a adunat în Piața Unirii peste 2.000 de persoane – tineri și vârstnici, părinți, copii, bunici -, care, indiferent de religie și indiferent de naționalitate, au dorit să spună un DA hotărât Vieții și un NU la fel de hotărât avorturilor. Majoritatea participanților au purtat pancarte cu mesaje pro-Viață, precum: „Pentru viață, pentru femeie, pentru familie”; „Fiecare copil merită o poveste”; „M-am născut în 1990. Mamă, îți mulțumesc!”; „Bărbații adevărați sunt și tați adevărați”; „Ajută mama și copilul. Ei depind de tine”; „Fii o voce pentru cei fără voce”; „Fiecare copil merită o zi de naștere”; „Bărbații adevărați aleg viața”; „Femeile merită mai mult decât avortul”; „Copiii sunt iubire”; „Spune DA vieții copilului tău”; „Dumnezeu este dătătorul Vieții. Noi alegem Viața. Tu?”; „Cu fiecare copil, un înger vine în lume”; „Noi suntem generația Pentru Viață”; „Prețuiește Viața. Cel mai periculos loc pentru un român este chiar în pântecele mamei lui…”; „Există iertare şi vindecare după avort” ș.a.

Evenimentul a început cu o rugăciune de binecuvântare, urmată de cântece creștine și discursuri ale organizatorilor și ale reprezentanților Bisericilor participante.

”Sfânta Scriptură ne spune lucruri esențiale în ce privește Viața. Referitor la Domnul Iisus Hristos, ne spune că El este Viața (…). Avortul, din moment ce suprimă o viață, este crimă. Crimă calificată. Atunci când Dumnezeu i-a scos pe evrei din robia egipteană, prin Moise le-a dat, pe Muntele Sinai, cele zece porunci. În porunca a șasea, Domnul Dumnezeu ne spune așa: «Să nu ucizi». Sigur că trăim într-o lume secularizată și nu se pune prețul care ar trebui să se pună pe Sfânta Scriptură sau pe viața religioasă, în general. Dar noi nu vom conteni să milităm pentru viață” – a spus mitropolitul Clujului, ÎPS Andrei.

Înaltul ierarh s-a referit, apoi, la îndemnul pe care îl dă tuturor tinerilor proaspăt căsătoriți pe care îi întâlnește, în contextul în care „s-a constatat îmbătrânirea României, și nu numai a României, ci a întregii lumi creștine”. ”Toate familiile noastre tinere ar trebui să aibă câte trei copilași. Măcar câte trei copilași: unul pentru tata, unul pentru mama și celălalt pentru Biserică și pentru Țară. Atunci ar cădea acest prognostic catastrofal pe care îl tot auzim, că peste un număr de ani nu vom mai fi decât vreo 15 milioane de români. Acest prognostic nu s-ar împlini dacă conștiința creștină ar rămâne călăuzitoare. Să ne rugăm, așadar, lui Dumnezeu, să le dea românilor din nou conștiința pe care au avut-o înaintașii!” – a mai spus ÎPS Andrei.

Mitropolitul Clujului a dorit să reamintească, în context, că în 2018 se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire, iar „liderii spirituali care au pregătit Marea Unire au fost legați de Sfânta Biserică”. „Fără a reproșa nimic, nimănui, nu se poate ignora nici astăzi că, totuși, Biserica Ortodoxă este Biserică majoritară în această țară și că, alături de Biserica Greco-Catolică, a avut atunci, la Alba-Iulia, lideri în fruntea maselor. Îi cinstim pe toți frații noștri creștini din lume, dar nu trebuie să uităm că Bisericile tradiționale au făcut foarte mult pentru românii de atunci (…). Acum, toate confesiunile creștine ar trebui să pună umărul pentru a sprijini viața, să nu se prăbușească demografic lumea creștină, pentru că lumea necreștină crește numeric. Să ne ajute Dumnezeu să sprijinim viața și să-i lămurim pe cei tineri să aibă copii” – a mai spus mitropolitul Andrei.

La rândul său, episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla, PS Florentin Crihălmeanu, a afirmat că primăvara este semnul Vieții. „Spunem bun venit primăverii mult așteptate, care este semnul Vieții pe care Dumnezeu ni-l oferă în fiecare an și-l repetă pentru ca noi să înțelegem că Viața, de fapt, își are originea în El și nu în noi. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această zi însorită și pentru viața pe care am primit-o fiecare dintre noi, bine știind că fără o bună decizie a mamelor noastre, nici unul dintre noi nu era astăzi aici” – a spus PS Florentin.

Episcopul greco-catolic a relatat apoi o întâmplare cu o fetiță de 4 anișori, care, după ce a văzut cum mama unui bebeluș din vecini, abia venit pe lume, îl măsura și îl cântărea în fiecare zi, și-a întrebat mama: „Cât costă un kilogram de bebeluși?”. „Într-adevăr, pe buzele unei fetițe de patru ani, această întrebare poate să pară hazlie. Grav este însă că persoanele mature de astăzi nu cunosc valoarea ființei umane. Cât costă o ființă umană? Ne aflăm astăzi în fața flagelului care distruge vieți: al avortului, al eutanasiei, al războiului, al traficului de ființe umane, al prostituției și al atâtor alte surse de distrugere a vieții. Cât costă o ființă umană… Vrem răspunsul? Să privim atunci la înălțimea Crucii: costă iubirea acelui Dumnezeu care ne-a dat pe Fiul Său, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toți cei care astăzi apără comoara Vieții, adică pe Hristos” – a spus PS Florentin.

Alți vorbitori au subliniat, la rândul lor, că „viața are valoare”, este „un dar special al lui Dumnezeu, pentru noi” și că „împreună putem să construim o lume în care fiecare persoană să aibă un drept esențial la viață, încă din momentul concepției”.

La final, participanții – creștini ortodocși, greco-catolici, reformați și neoprotestanți – au pornit într-un marș prin zona centrală a municipiului.

Marșul pentru Viață a fost organizat, anul acesta, în peste 280 de localități din România și Republica Moldova.

M. TRIPON