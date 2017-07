Clujenii, abia pe locul patru, ca promovabilitate, la prima sesiunea a Bacalaureatului

Articol scris in Educaţie

Judeţul Cluj se situează anul acesta abia pe locul patru în ce priveşte rata de promovabilitate la prima sesiune a examenului de Bacalaureat, înainte de contestaţii (82,75%), pe primele trei locuri situându-se judeţele Sibiu (83,73%), Bacău (83,54%) şi Iaşi (82,91%), conform celor declarate, miercuri, de ministrul Educaţiei Naţionale, Liviu Pop.

La nivelul judeţului Cluj, la sesiunea de anul acesta s-au prezentat 4116 candidaţi, dintre care 11 au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă. Au promovat 3406 candidaţi, dintre care 2038, cu medii peste 8 – a anunţat inspectorul şcolar general Valentin Cuibus.

Pe tranşe de medii: 514 candidaţi clujeni au obţinut medii între 6 şi 6,99, alţi 854 – medii între 7 şi 7,99. Medii între 8 şi 8,99 au obţinut 1127 candidaţi, iar medii între 9 şi 9,99 – 902 candidaţi. Nouă candidaţi au obţinut media 10. Aceştia din urmă provin de la: Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” (trei candidaţi), Liceul Teoretic „Gheorghe Şincai”, Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” – Cluj-Napoca, Liceul Teoretic „Alexandru Papiu Ilarian” – Dej, Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” – Turda şi Liceul Teoretic „Pavel Dan” – Câmpia Turzii (doi candidaţi).

Unsprezece unităţi de învăţământ din judeţul Cluj au înregistrat o promovabilitate de 100%, dintre care, cu număr semnificativ de elevi: Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”, Colegiul Naţional „George Bariţiu”, Liceul Teologic Baptist „Emanuel”, Liceul Teoretic „Gheorghe Şincai”, Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”, Liceul Unitarian „Janos Zsigmond” – Cluj-Napoca, Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” – Turda, iar cu număr redus de elevi (sub zece elevi prezenţi): Liceul Tehnologic „Horea Cloşca şi Crişan” (3 elevi), Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” (3 elevi), Liceul Teoretic Creştin „Pro Deo” – Cluj-Napoca (9 elevi) şi Transylvania College The Cambridge International School In Cluj (4 elevi).

Promovabilitate redusă s-a înregistrat la Liceul Tehnologic “Someş” – Dej (7,14%) şi la Colegiul Tehnic de Transporturi “Transilvania” – Cluj-Napoca (13,03%).

M. TRIPON