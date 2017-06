Cluj Never Sleeps

Articol scris in CULTURA

Evenimentul câştigator al celui mai popular festival culturalo-socialo-artistic, atractiv printr-un program cultural intens de activităţi şi evenimente, desfăşurate pe parcursul unei nopţi, va avea loc la Cluj-Napoca în 17 spre 18 iunie 2017.

Ajuns la cea de-a patra ediţie, Cluj Never Sleeps se desfăşoară ca o „noapte albă” a culturii, moment în care oraşul devine mai viu, mai dinamic şi mai tânăr, iar arta, multiculturalitatea şi viaţa de noapte se contopesc în weekendul din preajma celei mai scurte nopţi din an. Programul de activităţi aduce o confluenţă a artelor în spaţii neaşteptate şi promovează iniţiative creative ale tinerilor. Fie că vorbim despre concerte, musical-uri, proiecţii cartate şi activarea unor spaţii inedite, instalaţii de artă interactive, performance-uri sau petreceri tematice, ne vom aduna spre înserat pentru a da viaţă unei atmosfere vibrante pe străzile Clujului.

La ce fel de activităţi va puteţi aştepta? Proiecţii cartate pe clădiri, animarea desenelor murale prin lumină; concert Les Nuages în Piaţa Unirii şi încheiere cu musicalul Must be blood (adaptare după celebrul “Little Shop of Horrors”); dedicarea unei străzi pentru desfăşurarea de activităţi artistice, performance-uri; piesă de teatru adusă în curtea Institutului Cultural Francez prin intermediul Teatrului Naţional Cluj-Napoca; tradiţionalul Midnight Snack în miez de noapte; instalaţii de artă care folosesc lumina şi culoarea, amplasate în diferite puncte ale oraşului; petreceri tematice; iniţiative asociate ale partenerilor şi organizatorilor de evenimente care vor desfăşura activităţi sub cupola Cluj Never Sleeps; scurtmetraje la cinema Victoria.

Mai multe detalii, programul şi locurile de desfăşurare – pe site-ul www.clujneversleeps.ro