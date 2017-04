Cluj-Napoca, surclasat şi în acest an de Timişoara la capitolul buget local

Cluj-Napoca este surclasat şi în acest an la capitolul buget de municipiul Timişoara iar Oradea are la dispoziţie pentru 2017 o sumă nu cu mult mai mică decât oraşul condus de Emil Boc. Acest lucru arată că municipiul Cluj-Napoca este departe de ceea ce se pretinde a fi: forţa economică a Ardealului. Titlul de “oraşul cu cel mai mare buget din nord vestul ţării” îi revine municipiului Timişoara, care va beneficia în 2017 de aproape 1,4 miliarde lei. Practic, bugetul local al Timişoarei, format din veniturile totale, este estimat la 976 milioane de lei, la care se adaugă şi bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local – 422,5 milioane de lei, rezultând un total de 1.398.630.060 lei, adică aproape 1,4 miliarde de lei. Aceste date însă plasează municipiul Timişoara pe primul loc în topul oraşelor din zona de Nord-Vest a României în funcţie de bugetul pe care-l deţin.

Cât priveşte municipiul Cluj-Napoca, potrivit hotărârii privind aprobarea bugetului local, pentru 2017 are la dispoziţie 1,35 miliarde lei din care 943 de milioane reprezintă bugetul local. Deci, municipiul Cluj-Napoca se situează după Timişoara atât la capitolul buget general cât şi la capitolul buget local.

Oraşul surpriză din Transilvania în ceea ce priveşte bugetul este şi în acest an Oradea. Reşedinţa de judeţ a Bihorului va avea la dispoziţie un buget de 1,027 miliarde lei, o sumă destul de mare ţinând cont de faptul că acest oraş are o populaţie cu o treime mai mică decât municipiul Cluj-Napoca iar pe de altă parte nu mai beneficiază din plin de fonduri europene aşa cum s-a întâmplat anii trecuţi deoarece exerciţiul financiar s-a încheiat iar în noul exerciţiu încă lucrurile sunt blocate. De precizat că municipiul Oradea a avut în 2015, 2013 şi în 2012 un buget superior faţă de Cluj-Napoca, această performanţă fiind data de succesul în atragerea de fonduri europene.

Cum îşi impart cele trei oraşe bugetul

Pentru Timişoara, una dintre priorităţi o constituie dezvoltarea. În acest sens, anul acesta, 263 de milioane de lei, adică 27 la sură din bugetul local, se vor duce pe dezvoltarea oraşului, pentru investiţiile începute, dar şi pentru pornirea altor investiţii noi. Printre proiectele vizate cele menite să ducă la îmbunătăţirea traficului rutier. Astfel se are în vedere extinderea a două pasaje şi construirea unui nou pod peste Bega. O altă prioritate pentru Timişoara este sănătatea, în acest sens urmând să fie alocaţi 51,5 milioane lei. De asemenea, pentru învăţământ sunt prevăzuţi 23,7 milioane lei. O parte dintre aceşti bani vor fi folosiţi la cumpărarea de clădiri pentru extinderea unităţilor de învăţământ din oraş.

Şi Oradea are o sumă considerabilă pentru investiţii. Este vorba de 124.293.282 lei, ceea ce reprezintă aproape 40 la sută din veniturile proprii. Una dintre priorităţile oraşului reşedinţă de judeţ a Bihorului o constituie pregătirea documentaţiilor pentru viitoarele proiecte europene, astfel încât să valorifice din plin resursele financiare europene. De asemenea, Oradea pune în acest an un accent deosebit pentru continuarea programului de reabilitare a faţadelor imobilelor din Centrul Istoric (Palatul Stern, Palatul Moskovits Miksa, Palatul Apollo, Vulturul Negru, str. Republicii nr. 13, Casa Poynar etc.. Pentru învăţământ Oradea va cheltui 157352.710 lei iar la sănătate sunt alocaţi 4.076.050 lei. Cât priveşte municipiul Cluj-Napoca, printre priorităţile pe linie de investiţii se numără modernizarea infrastructurii rutiere sau construirea de noi parkinguri, precum şi începerea unor lucrări de amenajare pentru platforme de colectare selectivă a deşeurilor menajere.

Se mai are în vedere demararea unui nou program multianual de modernizare a infrastructurii rutiere, introducerea în circulaţie a opt noi troleibuze şi achiziţia publică a altor câteva zeci de mijloace de transport în comun şi a şase garnituri de tramvai, dar şi a zece autobuze electrice. De asemenea, municipalitatea mai are în plan înfiinţarea de noi benzi, dedicate transportului în comun, care să uşureze deplasarea mijloacelor de transport, crearea de noi parkinguri, sau iniţierea lucrărilor de amenajare a primelor 40 de platforme subterane de colectare selectivă a deşeurilor menajere.

Nu ştim care e secretul prin care administraţia din Timişoara şi cea din Oradea, oraş cu o populaţie atât de mică faţă de Cluj-Napoca, reuşesc să atragă atât de mulţi bani la bugetul local, însă e cert că situaţia bugetului municipiului Cluj-Napoca reflectă starea economică a acestui oraş şi potenţialul de care dispune. Evoluţia bugetului municipiului Cluj-Napoca, raportat la alte oraşe din această zonă a României, ar trebui să stârnească îngrijorare în rândul politicienilor şi al celor care conduc oraşul. Faptul că la acest capitol suntem depăşiţi de Timişoara iar Oradea nus e află la mare distanţă, ba chiar ne-a depăşit în anumiţi ani, arată adevăratul potenţial economic al judeţului nostru şi cât de eficiente au fost măsurile din ultimii ani pentru dezvoltare şi stimularea investiţiilor. Printre altele, acest fapt reflectă care este locul nostru în această ţară şi cât de multă (ne)dreptate au cei care susţin că oraşul Cluj-Napoca este ‘’un mare contributor’’ la bugetul naţional al României, cerând nejustificat alocări de la guvern pentru diverse proiecte mai mult sau mai puţin oportune. Din păcate, economia municipiului Cluj-Napoca e legată mai mult de serviciile generate de instituţiile bugetare-universităţi, spitale, institute de cercetare- şi mai puţin de unităţi de producţie, care să asigure plusvaloare şi venituri la bugetul local.

