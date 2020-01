Studiu în premieră naţională privind vaccinarea

Un grup de studenţi de la Universitatea Babeş-Bolyai (UBB) şi Universitatea Delaware (SUA) a realizat la Cluj-Napoca un studiu, în premieră națională, privind vaccinarea, şi propun Ministerului Sănătăţii să folosească social media în campaniile de vaccinare, informează AGERPRES.

„Cercetarea noastră s-a axat pe percepţia medicilor privind vaccinurile, s-a discutat cu 14 medici de familie şi neonatologi din Cluj-Napoca şi s-a constatat că problemele sunt legate mai ales de disponibilitatea vaccinurilor şi de întârzierile înregistrate în distribuirea lor la nivel naţional. Studiul nostru este primul de acest fel din România şi conţine recomandări de politici publice către Ministerul Sănătăţii. Printre acestea se numără includerea în Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR) a specialiştilor în sănătate publică, mai ales pe partea de prevenire, şi să fie folosită mai mult social media pentru promovarea campaniilor pro-vaccinare. Foarte lume foloseşte în prezent reţele de socializare”, a declarat, miercuri, Monica Brânzac, masterand la Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării (FSPAC) din cadrul UBB.

Colten J. Strickland, doctorand la Universitatea Delaware, spune că în SUA a constatat o creştere a fenomenului anti-vaccinare.

„Aici am constatat alte probleme, în special legate de asigurarea vaccinurilor. În SUA, dacă un medic doreşte să facă un vaccin, contactează departamentul de Sănătate Publică şi primeşte vaccinul, care există întotdeauna. Dar în România nu prea se găseşte vaccin”, a declarat Colten J. Strickland.

FSPAC desfăşoară, în perioada 12-25 ianuarie 2020, un program inovativ de cercetare împreună cu University of Delaware, Biden School of Public Policy and Administration.