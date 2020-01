Cluj-Napoca, depăşit din nou de Oradea la capitolul buget

Cluj-Napoca este depășit, din nou, la capitolul buget de municipiul Oradea. Ce e interesant e faptul că Oradea reușesc să atingă această performanță bugetară în condițiile în care are o populație mai mică cu o treime decât municipiul Cluj-Napoca.

Potrivit proiectului de buget lansat în dezbatere publică, municipalitatea clujeană va avea la dispoziţie în acest an 1.688.301.000 lei, cu 8,31% mai mare decât anul trecut.

Din această sumă, 1.321.048.269 lei constituie bugetul local, iar 1.012.889.00 lei vor fi alocaţi pentru cheltuieli de funcţionare şi 675.412.000 lei pentru dezvoltare.

„Obiectivul general este creșterea în continuare a calității vieții în municipiu – educație, sănătate, descongestionarea traficului, infrastructură, mediu, transport în comun nepoluant, spații verzi, arte și industrii creative, dinamism multicultural. În 2020 rămân direcții cheie digitalizarea administrației publice locale și susținerea proiectelor de dezvoltare a Clujului. De asemenea, și prin acest buget urmărim consolidarea statutului Clujului de puternic centru de inovare în România și centrul și estul Europei, al statutului de start-up city și oraș de referință prin calitatea serviciilor din toate domeniile (sănătate, servicii bancare și altele)”, a declarat săptămâna trecută Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca.

În schimb, Oradea se bucură de un buget net superior față de municipiul reședință de județ al Clujului.

Municipiul bihorean va avea la dispoziție în 2020 o sumă de 1.805.387.720 lei. Reprezentanţii municipalităţii orădene susţin că bugetul din acest an este mai mare cu 30% față de anul trecut. Acesta va fi repartizat astfel: 57% la secțiunea funcționare și 43% (785 milioane lei) în investiții. Reședința de județ a Bihorului a avut şi în 2019, 2015, 2013, precum şi în 2012 un buget superior față de Cluj-Napoca. După bugetul pe care-l deține și în acest an, Oradea este surpriza Alianţei Vestului, arătând nivelul de dezvoltare economică și administrativă la care a ajuns, deși, conform recensământului din 2011, are o populație de doar 196.367 de locuitori.

C. PURIȘ