Clubul Şcolar „Viitorul” solicită municipalităţii scutirea de plata utilităţilor pentru sălile în care îşi desfăşoară activitatea

Articol scris in ADMINISTRAŢIE LOCALĂ

După ce a pus Clujul pe harta sportului mondial, Clubul Şcolar Sportiv „Viitorul” Cluj-Napoca are nevoie de ajutor. Astfel, conducerea clubului solictă să fie scutit de plata utilităţilor pentru cele patru săli de sport în care îşi desfăşoară activitatea. Printr-o cerere adresată primarului Emil Boc, reprezentanţii clubului solicită revizuirea unei hotărâri de consiliu local (HCL) – potrivit căreia cluburile sportive subordonate Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) au acces gratuit la bazele sportive care aparţin unităţilor şcolare de învăţământ preuniveritar de stat, dar sunt obligate să suporte contravaloarea utilităţilor -, prin care să fie scutiţi de plata utilităţilor.

Potrivit directorului adjunct al clubului, Florin Covaciu, Clubului „Viitorul” aproape jumătate din suma alocată clubului, de municipalitate clujeană, se duce pe plata utilităţilor. „Nouă ne-au fost alocaţi în acest an 205.000 de lei, iar utilităţile se ridică la circa 80 de mii de lei pe an, în condiţiile în care sportivii noştri participă la competiţii, naţionale şi internaţionale”, arată Covaciu. Potrivit acestuia, dacă clubul ar fi scutit de plata utilităţilor, din banii astfel economisiţi, sportivilor li s-ar putea suplimenta norma de hrană. „Suma alocată zilnic, pentru competiţii, respectiv cantonamente, este între 70 şi 90 de lei – cazare şi masă. În plus, doresc să menţionez că de peste şapte ani nu a mai putut să cumpărăm echipamente sportivilor din categoria copiilor. În aceste condiţii, scutirea cerută ne-ar ajuta foarte mult”, subliniazăă directorul adjunct al Clubului „Viitorul”.

Clubul Şcolar Sportiv „Viitorul” Cluj-Napoca are statut de personalitate juridică încă din septembrie 1959, fiind o unitate fanion a sportului juvenil clujean, obţinând, în cei 58 de ani de existenţă, sute de medalii la competiţiile naţionale, europene, mondiale şi balcanice. „Echipele de seniori ale Clujului au avut şi au în componenţa lor sportivi de la clubul „Viitorul”, formaţi de antrenorii clubului care, la rândul lor au fost sau sunt, componenţi ai loturilor naţionale de juniori, tineret şi seniori a României”, arată Covaciu, enumerând câţiva sportivi emblematici pentru Cluj şi România, precum Ghiţă Mureşan, Rareş Chintoan, Florina-Maria Chintoan, Bianca Răzor, Oana Ban, Vanda Hodărean, Andreea Miklos.

Liderul consilierilor locali PSD, Dan Morar, spune că, potrivit legislaţiei în vigoare, municipalitatea are posibilitatea să susţină plata utilităţilor acestor cluburi sportive. „În calitate de consilier local şi de fost sportiv legitimat la CSS Viitorul timp de 12 ani susţin solicitarea clubului sportiv. Este vorba doar de aplicarea legii. Primăria plăteşte oricum aceste utilităţi, nu este normal ca şcolile să refactureze contravaloarea unei cote din utilităţi. Sportul clujean trebuie susţinut, atât prin alocări de sume către cluburile private, cât şi prin susţinerea cluburilor ce aparţin de MECTS. Vorbim despre sportivi care au adus cinste oraşului nostru în trecut şi sunt convins că vor aduce şi pe viitor”, punctează Morar.

Precizăm că în anul şcolar 2016-2017, clubul „Viitorul” funcţionează cu 12 ramuri sportive, având 49 de grupe de începători, avansaţi şi 12 grupe de performanţă, totalizând 863 de elevi-sportivi. În ultimii cinci ani, clubul a obţinut peste 700 de medalii de aur, argint şi bronz şi sute de clasări pe locurile IV-VIII. La Olimpiada de la Rio, Clujul a fost reprezentat de sportivi formaţi de clubul „Viitorul” – junioara Andreea Mikloş, cea mai tânără atletă a olimpiadei, Bianca Răzor – atletism -, Rareş Chintoan – lupte – şi Florina Chintoan – handbal. Totodată, la Campionatele Europene de gimnastică artistică, Ioana Crişan a ocupat locul 18 la individual compus, iar Campionatele Europene de la Berna a fost medaliată cu bronz la echipe.

Precizăm că primarul Emil Boc a promis că solicitatea clubului va fi analizată în următoare şedinţă de Consiliu Local.

Adriana STUPAR