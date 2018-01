Clienţii NTT DATA Romania recomandă Clarvision ERP

Articol scris in ECONOMIE

Conform studiului de satisfacţie derulat în cursul acestui an asupra celor peste 180 de companii care utilizează sistemul Clarvision ERP, peste 88% dintre aceştia îşi exprimă un nivel ridicat de satisfacţie vizavi de soluţiile şi serviciile oferite şi afirmă că le-ar recomanda altor companii. Peste 88% dintre companiile care utilizează Clarvision ERP se declară an de an mulţumite şi foarte mulţumite de funcţionalităţile sistemului şi de colaborarea cu echipa Clarvision. Anul acesta, NTT DATA Romania a efectuat, pentru al doilea an consecutiv, un studiu referitor la gradul de satisfacţie al clienţilor prin care a urmărit performanţa sistemului şi calitatea serviciilor oferite de către echipa Clarvision. După rebranding-ul de la jumătatea anului 2016, compania a pus un accent deosebit pe menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii în materie de servicii, profesionalism şi dedicare faţă de clienţii săi. Pentru obţinerea unor rezultate cât mai concludente, au fost interogate mai multe persoane din cadrul aceleiaşi companii, atât persoane din conducere cât şi utilizatori direcţi ai sistemului Clarvision.

Cele mai preţuite caracteristici ale sistemului sunt în primul rând, accesibilitatea, posibilităţile de customizare şi funcţia de raportare. Nu mai puţin importante sunt scalabilitatea şi uşurinţa în utilizare. De asemenea, printre cele mai votate motive pentru care a fost ales sistemul Clarvision se numără funcţionalităţile produsului, reputaţia companiei şi recomandările altor clienţi. După cum era de aşteptat, profesionalismul echipei a jucat un rol decisiv în luarea deciziei de implementare a soluţiei Clarvision ERP.

Conform rezultatelor studiului 54.7% dintre companii remarcă o îmbunătăţire clară a serviciilor oferite comparativ cu ultimul an; 88% evaluează serviciile NTT DATA Romania ca fiind bune şi foarte bune; 79.3% se declară mulţumiţi şi foarte mulţumiţi de performanţa NTT DATA Romania din ultimul an şi peste 89% dintre ei ne-ar recomanda mai departe altor companii.

În susţinerea procentajelor din studiul efectuat asupra experienţei clienţilor noştri, longevitatea parteneriatelor Clarvision şi prosperitatea adusă de acestea, ambelor părţi, vorbesc de la sine. Cifrele, procentele şi graficele, în creştere ne spun că utilizatorii Clarvision remarcă nu doar o menţinere, ci chiar o îmbunătăţire a calităţii serviciilor noastre faţă de anul precedent. Ceea ce nu doar aprobă vorba din batrâni “mereu e loc de mai bine”, ci chiar confirmă faptul că noi continuăm sa creştem, exact cum ne-am propus.

„Mă bucură rezultatele şi regăsesc în ele munca susţinută de 15 ani de zile a echipei Clarvision. „We are the future!” şi asta ne obligă să fim mereu ancoraţi în viitor şi să rămânem acelaşi partener de încredere al clienţilor noştri pe tot parcursul procesului de transformare digitală” – Maria Metz [Deputy CEO, NTT DATA Romania]