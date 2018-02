Claudia Andas, Feli şi Tiri – câştigătorii semifinalei Eurovision, din Salina Turda

Articol scris in CULTURA

Claudia Andas, Feli şi Tiri au câştigat cea de-a patra semifinală a Eurovision, care s-a desfăşurat, duminică seara, în decorul inedit al Salinei Turda. Juriul a fost format din Marian Ionescu, Ilinca Băcilă, Nicu Patoi, Liliana Ştefan şi Viorel Gavrilă.

Claudia Andas a obţinut 56 de puncte din partea juriului, cu melodia „The One”, dedicată prieteniei.

„Sunt absolut copleşită. Am dat totul pe scenă şi mă bucur că am reuşit să îmi asum mesajul acestei piese. În doar trei luni de zile, am creat acest proiect, am ajuns cu piesa acolo unde trebuie şi abia aştept să urc pe scena Marii Finale”, a declarat, după concurs, Claudia Andas.

Feli Donose şi Mihai Tirica, alias Tiri, au fost la egalitate, cu 43 de puncte. Feli a interpretat în concurs piesa „Bună de iubit“, dedicată femeilor.

„Mă bucur de această experienţă muzicală şi pentru că am cântat una dintre piesele mele de suflet – Bună de iubit – de pe primul meu album “Eu sunt Feli”, le-a spus, frumoasa interpretă, spectatorilor.

Tiri a concurat cu piesa „Deşert de sentimente”, cu acorduri din „Balada” lui Ciprian Porumbescu.

„Sunt foarte fericit pentru că am reuşit să mă calific în finală, deşi sunt la începutul carierei mele de lead singer. Sunt onorat că am cântat în Salina Turda, nu mulţi artişti au această şansă”, a afirmat Tiri, după anunţul juriului.

Cei 12 semifinalişti – prezentaţi în competiţie de Diana Dumitrescu şi Cezar Ouatu, iar în „Camera Verde” de Loredana Corchiş, realizator la TVR Cluj – au intrat în concurs în ordinea următoare: Bernice Chitiul („Too busy for my heart”), Cristian Simionescu („Nirvana”), Nicoleta Ticala („Una oportunidad”), Zoltan („Dacă Dragostea e oarbă”), Alice Jeckel („Out of the dark”), Dan Manciulea („Raza de soare”), Lion’s Roar („Rekindle the flame”), Ioana Ciortea („Time after time”), Tiri („Deşert de sentimente”), Feli („Bună de iubit”), Paula Crişan („I am here”) şi Claudia Andas („The one”).

Elena Gheorghe şi formaţia „Ad Libitum Voices” au susţinut recitalurile semifinalei Eurovision din Salina Turda. Elena a pregătit, pentru seara unică din Salina Turda, piesele reorchestrate „Mamma Mia”, „Ecou”, „The Balkan Girls” – piesă care a reprezentat România la Eurovision 2009 -, „Disco Romancing”, „Te ador”, „Până dimineaţa”, „Midnight Sun”. Artista a purtat, în spectacol, cinci ţinute vestimentare de gală.

Grupul vocal „Ad Libitum Voices” – Tiberius Simu, Sergiu Coltan, tenori, Vlad Morar, bariton şi Cristian Ignuţa, bas -, a interpretat, duminică, pe scena din Salina Turda, în stilul pop-opera, melodiile „Caruso” (din repertoriul Lucio Dalla), „Copacul” (din repertoriul Aurelian Andreescu) şi „Nunta” (din repertoriul formaţiei „ Phoenix”). „Ad Libitum Voices” a deschis, de altfel, spectacolul grandios din Salina Turda cu piesa „My heart is breathing you”, având-o alături pe mica interpretă Katia Cărbune.

Printre personalităţile care au luat parte la spectacolul din Salina Turda s-au numărat Mitropolitul Clujului, ÎPS Andrei Andreicuţ, medicul de origine română al premierului israelian Benjamin Netanyahu, Herman Berkovits, precum şi primarul oraşului Komrat (Republica Moldova), Serghei Anastasov. Ei au fost întâmpinaţi de primarul Municipiului Turda, Cristian Octavian Matei.

Euronews a avut o echipă de filmare specială la semifinala Eurovision România, desfăşurată în Salina Turda.

Spectacolul Eurovision din Salina Turda a marcat o premieră absolută în istoria concursului internaţional, prin locul special în care a fost organizat. Amenajările din Salină au fost făcute de o echipă tehnică de specialişti, cu un mare efort. La o adâncime de 90 de metri au fost coborâte aparatură electronică performantă – peste 20 de tone de echipamente, peste 13 kilometri de cabluri electrice şi fibră optică – precum şi componentele scenei. Spectacolul de lumini din Salină a fost realizat cu 70 de capete mobile inteligente şi 70 de proiectoare convenţionale, instalaţie de sunet cu boxe perimetrale şi 30 de metri pătraţi de ecrane LED. Opt camere de înaltă definiţie, cu monitorizări şi program HD pentru plasmele de la scenă, au fost folosite de echipele TVR, în transmisiunea în direct, făcută prin fibră optică.

Cea de-a cincea semifinală Eurovision România, şi ultima, va avea loc duminică, 18 februarie, la Sighişoara.

Carmen FĂRCAŞIU