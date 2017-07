CJ a iniţiat demersurile de licitare a contractelor pentru programul “Laptele şi cornul“

• Tişe vrea să se asigure că elevii vor primi alimentele încă din prima zi de şcoală •

Consiliul Judeţean Cluj a iniţiat demersurile necesare în vederea încheierii acordului cadru de achiziţie publică pentru furnizarea, începând cu anul şcolar 2017-2018, a produselor lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII şi preşcolarii din grădiniţele cu program normal de patru ore din învăţământul de stat şi privat, anunţă administraţia judeţeană prin intermediul unui comunicat de presă transmis pe adresa redacţiei. „Motivul pentru care am iniţiat din timp această procedură de achiziţie îl reprezintă dorinţa ca toţi copiii-beneficiari să primească respectivele produse alimentare încă din prima zi de şcoală. Alături de acest aspect, vom urmări cu atenţie derularea contractelor de furnizare, astfel încât societăţile câştigătoare să îşi îndeplinească obligaţiile asumate, fără incidente legate de întârzieri în livrarea către şcoli sau de calitatea produselor”, arată, în document, preşedintele CJ, Alin Tişe.

Potrivit comunicatului, datele comunicate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, arată că circa 52.179 de elevi şi preşcolari clujeni vor beneficia din toamna acestui an şcolar de produse lactate – lapte tratat termic UHT şi pasteurizat, iaurt simplu, lapte bătut, sana sau chefir în ambalaje de 200 ml -, respectiv de produse de panificaţie constând în cornuri, batoane, covrigi simpli sau biscuiţi uscaţi, în ambalaje de 80g. „Toate aceste produse vor trebui să respecte integral criteriile microbiologice şi organoleptice aprobate prin legislaţia naţională şi europeană, data limită de consum al acestora variind de la 6 luni de la data fabricaţiei în cazul laptelui UHT şi 8 zile de la data fabricaţiei în cazul laptelui pasteurizat, la cel mult 48 de ore pentru produsele de panificaţie. Firmele achizitoare vor fi nevoite să transporte aceste produse alimentare, de la furnizor către unităţile şcolare, zilnic în mediul urban şi bisăptămânal în mediul rural, exclusiv cu mijloace auto speciale şi conform unui grafic de livrare al cărui interval orar va fi cuprins între 6 şi 10.45. De asemenea, având în vedere faptul că valoarea maximă a unei cutii de lapte UHT a fost stabilită prin OUG în limita a 0,73 lei/elev/preşcolar/zi fără TVA, respectiv valoarea unui corn/pachet de biscuiţi la 0,34 lei fără TVA, dar şi faptul că anul şcolar cuprinde un număr de 174 de zile de şcoală, valoarea totală estimată a tuturor contractelor subsecvente de furnizare, pe toţi cei patru ani, este de 29.162.267,76 lei fără TVA pentru produse lactate, respectiv de 13.582.426,08 lei fără TVA pentru produsele de panificaţie”, se precizează în documentul transmis de administraţia judeţeană.

