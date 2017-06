City Plaza a devenit DoubleTree by Hilton

După o investiţie de circa 1 milion de euro, care a implicat o renovare masivă a hotelului City Plaza, acesta a intrat în lanțul hotelier internațional Hilton, sub brandul DoubleTree.

Conversia hotelului CITY Plaza către DoubleTree by Hilton a însemnat renovarea totală sau parțială a tuturor spațiilor din hotel, astfel încât facilitățile și serviciile oferite oaspeților să se alinieze standardelor impuse de brandul internațional. Practic, toate cele 40 de camere din aripa estică a hotelului au fost renovate în totalitate, iar celorlalte 44 de camere din aripa vestică a hotelului s-au adus îmbunătățiri semnificative. Renovări generale s-au efectuat și în Restaurantul Marco Polo, recepția hotelului și în sălile de evenimente Venezia și Beijing. Renovări majore au fost efectuate şi în zona de relaxare Salute Per Aqua și sala de evenimente Ballroom. În plus, la subsolul hotelului, a fost construit barul Syndicate. Hotelul dispune şi de un centru de fitness, deschis 24 de ore. Lucrările de renovare au durat aproximativ un an, interval de timp în care hotelul a funcţionat parţial.

“Hotelul este primul de acest gen deschis în Cluj-Napoca, oraș care atrage un număr mare de turiști în fiecare an. Satisfacem cerințele oricărui tip de oaspete, de la cei care doresc să exploreze orașul și până la cei ce doresc să-și organizeze conferințele în spațiile noastre versatile de întruniri.”, a afirmat Andreea Bălaj, director general al DoubleTree by Hilton Cluj – City Plaza.

În prezent, hotelul este deținut și gestionat de compania Transylvania Trek, care a achiziţionat această unitate pentru circa 10 milioane de euro. DoubleTree by Hilton Cluj – City Plaza este parte a Hilton Honors, programul care a câștigat premiul pentru fidelizarea clienților, pentru cele 14 branduri de hotel diferite ale Hilton.

V.D.