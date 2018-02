Circulație greoaie, drumuri cu zapadă în județul Cluj

Ninsoarea care a început să cadă începând de luni seara a afectat serios şi judeţul Cluj. Spre deosebire de alte zone ale României, unde situaţia a fost dramatică, iar unele drumuri sunt blocate, în judeţul Cluj nu există astfel de situații, însă s-a circulat greu. Destul de dificil s-a circulat marți dimineața și în municipiul Cluj-Napoca, deși s-a acționat cu utilaje de deszăpezire. Consiliul Județean a anunțat că, marţi, 27 februarie, pe raza judeţului Cluj nu existau drumuri judeţene blocate sau închise traficului rutier, circulaţia desfășurându-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, în condiţii specifice de iarnă. „Datorită precipitaţiilor masive sub formă ninsoare căzute în ultimele 24 de ore, dar şi a temperaturilor sub zero grade Celsius (-11 grade Celsius), pe unele drumuri judeţene s-a depus un strat de zăpadă în grosime apreciabilă sau au fost afectate de fenomenul de polei. În acest context, pentru asigurarea unor condiţii optime de circulaţie, în cursul zilei de luni, 26 februarie, s-a intervenit ori s-au efectuat revizii pe 38 drumuri sau sectoare de drumuri judeţene situate pe raza Loturilor 1 şi 3 – zona Huedin – Gilău şi, respectiv, zona Gherla – Dej. Intervenția a fost realizată cu ajutorul a 18 utilaje şi a fost folosită o cantitate de 222 de tone de material antiderapant, inclusiv sare. Tot pe raza Loturilor 1 şi 3, la această oră, se acţionează (inclusiv revizii) pe 39 drumuri judeţene, cu 22 utilaje. De asemenea, pe drumurile judeţene situate pe raza Lotului 2 – zona Turda, în cursul zilei de ieri s-a intervenit (inclusiv revizii) pe 15 drumuri sau sectoare de drumuri judeţene, cu 12 utilaje, fiind folosită o cantitate de 374 de tone de material antiderapant, inclusiv sare. La această oră, pe raza Lotului 2 se acţionează (inclusiv revizii) pe 15 drumuri judeţene, cu 11 utilaje”, au anunțat reprezentanții CJ Cluj. Potrivit acestora, firmele responsasbile cu deszăpezirea vor acționa pe parcursul zilei de marți cu utilaje cu lamă pentru curăţarea zăpezii de pe carosabil şi cu materiale antiderapante pentru combaterea poleiului. De asemenea, se efectuează revizii pe mai multe drumuri judeţene pentru verificarea stării părţii carosabile, urmând să se acţioneze în caz de necesitate. La nivelul municipiului Cluj-Napoca, firma Rosal acționează cu 14 utilaje mici și utilaje mari pe cele 110 străzi din zona de urgență I, 218 străzi din zona de urgență II și 355 de străzi din zona de urgență III. Totodată, compania Brantner Servicii Ecologice acționează cu 10 utilaje pe 78 de străzi din zona de urgență I, 199 de străzi din zona II și alte 106 străzi din zona III.

C.P.