Circa 1.500 de alergători au participat la Maratonul Apuseni

Articol scris in SOCIAL

Circa 1.500 de sportivi au fost prezenţi, sâmbătă, la startul celei de-a şaptea ediţii a Maratonului Apuseni, care s-a dat, conform tradiţiei, din staţiunea Muntele Băişorii, din judeţul Cluj, informează AGERPRES.

Conform organizatorilor, în acest an a fost un număr record de participanţi ce au alergat pe un traseu montan aflat în zona cuprinsă între staţiunea Muntele Băişorii din judeţul Cluj şi satele de munte Săgagea şi Belioara din judeţul Alba.

„Este a şaptea ediţie a Maratonului Apuseni care se organizează în staţiunea Muntele Băişorii. Am avut peste 1.800 de înscrişi, dar am putut să validăm doar 1.500 de persoane, aproximativ 300 la maraton, circa 600 la semimaraton, până în 400 la cros şi 200 la categoria „family”, chiar o prezenţă record. An de an creşte numărul participanţilor, chiar dacă alergarea montană, momentan, este caracterizată de competiţie, în sensul că sunt foarte multe evenimente de alergare montană, care au apărut peste tot în ţară. Lumea ne ştie, am fost printre primii, inovatori în domeniul ăsta şi rămânem în preferinţelor lor”, a declarat pentru AGERPRES, la finalul competiţiei, Anca Berlo, PR-ul evenimentului.

Potrivit acesteia, evenimentul de la Muntele Băişorii se desfăşoară sâmbătă şi duminică şi propune nu doar competiţiile de alergare montană. „Avem un program bogat de activităţi, printre care cele dedicate copiilor, pentru că încurajăm familiile să aibă o experienţă de alergare şi să iasă împreună la munte. Pentru adulţi avem muzică, gulaş party, căruia i s-a dus vestea peste tot în ţară, avem foc de tabără, muzică folk seara, tombolă cu premii”, a susţinut Anca Berlo.

Acesta a subliniat faptul că organizarea este asigurată, în principal, print-un număr mare de voluntari, majoritate din Cluj Napoca.

La masculin, ediţia din acest an a probei de maraton a fost câştigată de Bălan Nicolae, urmat de Florin Munteanu şi Andrei Sovereşan, în vreme ce la feminin distanţa de circa 43 de kilometri a fost parcursă în cel mai scurt timp de Dana Marin, urmată de Viorica Mălai şi Crina Buzgan.

„Maraton Apuseni msg systems s-a născut din dorinţa membrilor Clubului Alpin Român Universitar Cluj de a proteja munţii Apuseni, de a promova dezvoltarea sustenabilă a zonei şi a tradiţiilor locale. Hoinari prin trecut, mesajul principal al evenimentului, ne îndeamnă să privim înapoi cu dragoste la viaţa curată şi spiritul luptător al oamenilor de munte. Hoinari prin trecut ne îndeamnă de asemenea, să privim în viitor cu încredere, tocmai pentru că ştim care ne sunt rădăcinile şi mai ales, pentru că ştim că sunt puternice. Maraton Apuseni msg systems este, astfel, un eveniment sportiv al prezentului, care poartă un puternic mesaj despre identitatea noastră locală”, se arată pe site-ul www.maratonapuseni.ro.

Maraton Apuseni msg systems ediţia a VII-a este organizat de Clubul Alpin Român Universitar Cluj şi Asociaţia Natura Transilvaniei, împreună cu partenerul oficial msg systems şi numeroşi sponsori şi parteneri.