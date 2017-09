Cine şi de ce a inventat cazul „Liceul teologic romano-catolic” din Târgu Mureş

Oraşul Târgu Mureş fierbe din nou. De ce? Pentru că minţile bolnave ale liderilor de la Budapesta şi ale UDMR încearcă să pună în aplicare diverse scenarii pentru a-şi atinge obiectivele ticăloase. La fel ca în martie 1990, şi acum tema crizei o constituie şcolile de limbă maghiară. Este o temă bine aleasă, deoarece subiectul educaţiei stârneşte emoţie şi constituie un bun argument pentru mobilizarea maselor. Pentru a înţelege mai bine mecanismul de acţiune a celor pentru care Ziua Naţională a României reprezintă „zi de doliu”, trebuie văzut cum a apărut cazul Liceul Teologic Romano-Catolic din Târgu Mureş. Uniunea Democratică a Maghiarilor din România, condusă de Kelemen Hunor, deţine 40 la sută din mandatele de consilier din deliberativul local din Târgu Mureş. Asta înseamnă că ba cu sprijinul reprezentanţilor Partidului Oamenilor Liberi, ba ai PSD fac cam ce îşi propun în Consiliul Local. Astfel, consilierii UDMR au decis împreună cu fostul inspector general şcolar Ştefan Someşan să înfiinţeze fără niciun temei legal Liceul Teologic Romano-Catolic. Practic, consilierii UDMR au hotărât să mute elevi de la două unităţi şcolare acreditate, Liceul Bolyai şi Liceul Unirea, la o altă entitate despre care ştiau că nu va fi autorizată, deoarece demersul înfiinţării acesteia s-a făcut cu sfidarea legilor. Ce e alarmant e că liderilor UDMR nu le-a păsat deloc de faptul că elevii atraşi în acest plan vor avea de suferit. Din păcate, pentru reprezentanţii Uniunii au contat pe de o parte propriile planuri electorale iar pe de altă parte susţinerea jocurilor pe care Budapesta le face împotriva României.

După cum bine se ştie, minoritatea maghiară din Transilvania are o problemă majoră în a asigura numărul de elevi minimal pentru clasele din programa de învăţământ. Deci nu clădirile sunt problema ci elevii. Şi asta din cauza declinului demografic cu care se confruntă maghiarii. Această problemă a apărut şi la noul proiect al UDMR-Liceul Teologic Romano-Catolic, unde numărul de elevi maghiari de religie catolică nu a fost suficient nici măcar pentru formarea unei clase, fiind nevoie de compleatre cu elevi reformaţi şi unitarieni. Or, aceste aspecte nu fac decât să demonstreze că problema pusă de UDMR este una falsă şi că propaganda pe care o duce împreună cu Ungaria este una mincinoasă. Cât despre faptul că liderii UDMR nu au acţionat de capul lor în acest caz şi că au fost conectaţi la Budapesta o demnostrează sincronizarea perfectă a reacţiei oficialilor ungari pe tema şcolii teologice din Mureş cu mitingul organizat de UMDR. După cum s-a vazut, ieşirea lui Magyar Levente, secretar de stat în ministerul ungar de externe şi demersul acestui minister de a-l convoca pe ambasadorul român la Budapesta a avut loc chiar în ziua în care UDMR a organizat mitingul de la Mureş. Întrebare: de ce este exploatat acest conflict, chiar dacă se ştie că problema este falsă şi că tot demersul înfiinţării Liceului Teologic Romano-Catolic este ilegal. Simplu. Ungaria şi UDMR sunt în plină campanie de strângere de semnături pentru susţinerea iniţiativei cetăţeneşti Minority Safepack prin care se doreşte adoptarea unui cadru legislativ la nivelul Parlamentului European care să permită minorităţilor să-şi obţină autonomia. Pentru a atrage susţinerea parlamentarilor europeni, Ungaria încearcă să caute tot felul de argumente ca să convingă că minoritatea maghiară din România nu se bucură de drepturi şi de aceea se impune adoptarea Minority Safepack. Aşa că se speră ca subiectul Târgu Mureş să constituie o piesă importantă la dosarul de la Parlamentul European. O altă direcţie spre care e dirijată unda scandalului din jurul Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu-Mureş este chiar Vaticanul. În 2018, când aniversăm 100 de ani de la Marea Unire, se aşteaptă vizita în România a papei Francisc pentru a participa la beatificarea a şapte martiri ai bisericii greco-catolice. Printre ei se numără şi Iuliu Hosu, nimeni altul decât cel care la 1 decembrie 1918, la Alba Iulia, a dat citire Rezoluţiei Unirii. Or, cum regimul ultranaţionalistui Victor Orban din Ungaria catolică să înghită ca beatificarea celui care a dat citire Proclamaţiei Unirii Transilvaniei cu România să se facă în prezenţa papei?

Cosmin PURIŞ