Cifra de afaceri din IT-ul românesc va depăşi 4 miliarde euro, în 2017

Articol scris in ECONOMIE

Cifra de afaceri a sectorului de software și servicii IT din România a crescut, anul trecut, cu 11,3%, până la 3,6 miliarde de euro, comparativ cu datele din 2015, iar previziunile arată că, în 2017, va depăși valoarea de 4 miliarde de euro.

Conform celei de-a patra ediții a Raportului „Software and IT Services in Romania”, publicat de Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS), cifra de afaceri a sectorului, de 3,6 miliarde de euro, înregistrată în 2016 se datorează în primul rând exporturilor de software și servicii, a căror valoare a crescut cu 18,7% față de anul precedent. În același timp, valoarea pieței interne a înregistrat o scădere cu 5,7% în anul 2016 comparativ cu 2015, „în condițiile în care ediția anterioară a studiului anticipa o creștere de 4,6%”.

„Prognoza de creștere medie anuală pentru următorii trei ani se păstrează în continuare la aproximativ 15%, în staționare față de estimarea comunicată în ediția 2016 a studiului. Exportul de software și servicii IT a ajuns, în 2016, la 2,6 miliarde de euro, cu aproape 19% mai mult față de 2015, reprezentând 74% din cifra de afaceri a sectorului. Estimările arată că ponderea exporturilor în totalul cifrei de afaceri a sectorului este în creștere și va atinge 79% în 2020, în condițiile curente ale pieței”, se arată în Raportul ANIS.

În ceea ce privește piața internă, care reprezintă aproximativ 26% din veniturile totale ale sectorului, aceasta a înregistrat o scădere în comparație cu anul 2015, ajungând la 935 milioane de euro.

Per ansamblu, afacerile din sectorul de software și servicii IT au crescut, în România, cu 11,3% în 2016, comparativ cu anul precedent, și vor depăși în 2017 pragul de 4 miliarde de euro, susțin reprezentanții pieței de profil.

Studiul „Software and IT Services in Romania 2017” este un proiect ANIS, realizat de PAC – Pierre Audoin Consultants.