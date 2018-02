Cifră de afaceri de peste 53 milioane euro pentru NTT DATA Romania

Articol scris in ECONOMIE

Compania NTT DATA Romania a înregistrat în 2017 o cifră de afaceri de 53,4 milioane euro, în creștere cu 46,25% față de anul precedent, continuând astfel trendul de creştere înregistrat în 2016, când a obţinut un plus al veniturilor de circa 49%.

Un rol important în această evoluţie l-au jucat afacerile de pe piaţa locală, segment în care NTT DATA Romania a atins o creştere de 62% a veniturilor, ponderea de pe piaţa naţională ajungând la 27% din totalul cifrei de afaceri. Dacă în trecut NTT DATA Romania avea în focus îndeosebi firmele mijlocii, începând de anul trecut oferta de produse şi servicii a fost extinsă şi către companiile mari. Astfel, printre clienţii noi se numără BRD, ENEL, E.ON, Allianz, McDonald’s România, Federal Mogul, Regina Maria, EVW, Eximtur, Agricover sau NOD.

Însă, pieţele externe constituie în continuare sursa majoră de oportunităţi. În 2017 s-au extins proiectele din industria de autoturisme. Iniţiativele de dezvoltare a unor modele noi, de conducere autonomă a autoturismelor, dar şi trendul de pregătire a renunţării treptate la motoarele cu combustie internă, au condus la apariţia unui val de proiecte pretenţioase, care necesită competenţe ridicate, atât din punct de vedere al tehnologiilor informatice, cât şi al expertizei de proces de business.

O evoluţie ascendentă l-au avut şi proiectele de dezvoltare în sectoarele financiar-bancar şi asigurări. Procesele de digitalizare a interacţiunii cu piaţa au condus la generarea unui număr semnificativ de proiecte inovative, trend care a permis companiei să intre pe o piaţă atractivă, cu mult potenţial în anii ce urmează.

„Trendul pozitiv de creştere accentuată înregistrat în ultimii doi ani a avut la bază investiţii semnificative în extinderea competenţelor tehnice, dar mai ales de proces de business al echipei NTT DATA Romania. Numai abordând proiecte cu o complexitate ridicată şi în consecinţă cu o valoare adăugată semnificativă vom putea asigura dezvoltarea durabilă şi sustenabila nu numai a companiei noastre ci a industriei româneşti de IT per ansamblu.”, a declarat Daniel Metz (foto), CEO, NTT DATA Romania, care a estimat că în acest an compania pe care o conduce va obţine o cifră de afaceri de irca 70 milioane euro.