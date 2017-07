Ciclism / A început „Marea Buclă”

Rutierii britanici au cucerit patru din ultimele cinci ediţii ale Turului Franţei. Chris Froome, campionul ultimilor doi ani, este favorit să se impună şi la cea de-a 104-a ediţie.

La sfârşitul săptămânii trecute a debutat cea de-a 104-a ediţie a Turului Franţei, cea mai prestigioasă competiţie ciclistă din lume, care a început cu un contratimp, din Dusseldorf şi se va încheia pe 23 iulie, conform tradiţiei, pe Champs Elysse. La startul ediţiei s-au aliniat 198 de rutieri reprezentând 22 de echipe, care vor acoperi în cele 21 de etape nu mai puţin de 3540 de kilometri. Marele favorit al întrecerii este britanicul Chris Froome, cel care a câştigat ultimele două ediţii. Alături de Froome, printre candidaţii la tricoul galben se mai află Richie Porte, Nairo Quintana şi Alberto Contador, iar printre cei care vor arbitra lupta pentru întâietate îi amintim pe Romain Bardet, Geraint Thomas, Esteban Chaves, Rafal Majka şi Thibaut Pinot. Dacă se impune şi în acest an, Froome ar fi al şaselea ciclist cu trei ediţii câştigate în ani consecutivi. Primul rutier cu trei titluri consecutive în Turul Franţei a fost Louison Bobet, între 1953 şi 1955. Au urmat Jacques Anquetil, Eddy Merckx (rutierul cu cele mai multe etape câştigate într-o ediţie, respectiv 8), Miguel Indurain şi renegatul Lance Armstrong, ale cărui titluri au fost retrase în urma scandalului de dopaj. Potrivit tradiţiei, lupta decisivă se va da în munţi, începând cu etapa a 9-a, Nantua – Chambery, 181,5 kilometri. Prima zi de odihnă este programată pe 10 iulie, iar cea de-a doua pe 17 iulie. Următorul contratimp individual este fixat pentru etapa 20, Marseille, 22,5 kilometri. Cea mai lungă etapă este a 19-a, Embrun – Salon de Provence, 222,5 kilometri. Primul purtător al tricoului galben la ediţia din acest an este galezul Geraint Thomas. Turul Franţei este transmis, ca în fiecare an, de canalul Eurosport.

Cristian FOCŞANU