Centru de servicii de business IBM în Liberty Technology Park Cluj

EVENIMENT Articol scris in ECONOMIE

IBM Romania își va deschide în Liberty Technology Park din Cluj-Napoca, în luna iulie, al patrulea centru de servicii business din țară, după cele din București, Brașov și Timișoara.

IBM se adaugă unor companii precum Siemens, KPMG, Arvato Bertelsmann, Altran, Halcyon Mobile și Control Data Systems, care au ales parcul tehnologic inaugurat în urmă cu mai bine de trei ani în Cluj-Napoca, pe locaţia fostei fabrici de mobilă Libertatea. Liberty Technology Park Cluj a fost lansat în 5 decembrie 2013, în urma unei investiții de peste 15 milioane de euro. Proiectul este o inițiativă Fribourg Capital, sub patronajul omului de afaceri Ion Sturza.

Parcul, dezvoltat pe 4,5 hectare, include cinci corpuri de clădiri, totalizând 17.000 de metri pătrați de spații de birou clasa A. Suprafața medie închiriată de companii este de 550 mp, în timp ce doi chiriași ocupă peste 2.000 mp fiecare, iar alți doi peste 1.000 mp fiecare. În parc, care este ocupat în totalitate, funcţionează 33 de companii mature și start-up-uri, românești și din străinătate. Circa 70% dintre rezidenți sunt companii IT, iar mai bine de jumătate au departamente de dezvoltare software și cercetare și dezvoltare. Parcul tehnologic găzduiește și start-up-uri cu finanțare românească și străină. În total, în cadrul Liberty Technology Park Cluj lucrează peste 1.700 de persoane, dintre care aproape 200 sunt străini relocați (expați), iar până la sfârșitul anului se estimează un total de 2.000 de angajați care să-și desfășoare activitatea acolo.

Peste jumătate din suprafața totală a parcului este ocupată cu spații verzi, teren de sport, zonă de grill și de cowork, facilități indoor și în aer liber. Parcul are un grad ridicat de eficiență energetică și a primit distincții atât pentru design, cât și funcționalități, iar anul trecut a obținut certificarea BREEAM „Excelent” pentru corpurile D și E, dezvoltate în cea de-a doua etapă a proiectului. Tot anul trecut, Liberty Technology Park Cluj a fost declarat cel mai inovator proiect în piețele secundare la Gala Forbes Best Office Buildings, a fost dublu nominalizat pe lista scurtă la SEE Real Estate Awards și a câștigat premiul pentru abordare sustenabilă în dezvoltarea unui parc tehnologic, acordat în cadrul galei Forbes Green Awards.

„Am plecat de la ideea dezvoltării unei zone unde oamenii să aibă acces la inovații, la tehnologii, la idei; o zonă unde oamenii să poată comunica eficient și creativ între ei. Am dezvoltat infrastructura gândită special pentru IT&C, am creat condițiile potrivite, iar acum, prin ocuparea totală a parcului tehnologic, conceptul și ecosistemul s-au completat potrivit viziunii noastre cu un mix de companii care urmăresc inovarea. Planul pe termen lung este ca Liberty Technology Park Cluj să devină un veritabil centru de creație și producție”, a declarat Ion Sturza, președintele Fribourg Capital.

În Liberty Technology Park funcţionează companii IT (Siemens, IBM, Halcyon Mobile, Altran, Iron Mountain Romania, Control Data Systems, Digital Ventures Development, Luminos Software, Voquz, SmartUp). din zona serviciilor conexe – GTS Telecom (Data Center), Arvato Bertelsmann (Contact Centers), KPMG (Accounting and Business), Regal Beloit (Marketing), Impact Hub (Community & Business), Wörwag Pharma (Pharma), Medicover (Health), Liberty Fitness (Gym) acceleratorul Spherik, precum și start-up-uri, printre care Planable, SuppOffice, Primul Medic.