Centenarul Marii Uniri, celebrat printr-o aplicaţie pe mobil

IT-ştii români dezvoltă, cu ocazia Centenarului Marii Unirii, o aplicaţie gratuită pentru telefoanele mobile numită „CelebRo”, prin care vor fi localizate adrese din Paris pe unde au trecut românii cunoscuţi, proiectul urmând să fie lansat în luna mai.

„Romanian IT – Comunitatea globală a românilor din tech – sărbătoreşte Centenarul Marii Uniri într-un mod cu totul deosebit. (…) Vom lansa CelebRo, o aplicaţie gratuită pentru mobil care prezintă harta românească a Parisului, geolocalizând adresele prin care au trecut românii cunoscuţi sau cei care au rămas în anonimat până acum”, informează un comunicat al Romanian IT, preluat de Agerpres. Arătând personalităţile române care au trăit în Paris, cum ar fi marele sculptor Constantin Brâncuşi, IT-ştii vor să celebreze ţara noastră, să crească vizibilitatea patrimoniului său cultural şi să îmbunătăţească imaginea românilor care locuiesc în Franţa.

„Beneficiarii direcţi ai aplicaţiei mobile sunt românii care vizitează Parisul, cei care locuiesc aici, dar şi francezii sau alte naţionalităţi, deoarece capitala Franţei găzduieşte anual peste 30 de milioane de turişti”, se menţionează în comunicat. Proiectul s-a bucurat de susţinerea Ambasadei României la Paris, şi în vederea dezvoltării ulterioare va beneficia şi de suportul Institutului Cultural Român din capitala Franţei.

„Ştiţi unde era cafeneaua Riche, în care aveau loc dineurile impresioniştilor finanţate de susţinătorul lor, Georges de Bellio sau Gheorghe Bellu? Când treceţi pe la Odeon o să aflaţi despre Jean Yonnel, profesor de dicţie al însuşi generalului de Gaulle. Nu departe, din sediul Radio Europa Liberă din Paris, se auzea vocea Monicăi Lovinescu, simbol al rezistenţei anti-comuniste din exil. În timpul plimbărilor prin capitala franceză, vom avea toate aceste informaţii şi multe altele, în telefonul din buzunar. Cu CelebRo putem explora punctele de interes din jurul nostru, alege o plimbare deja construită sau imagina propriul traseu. Vrem să lansăm aplicaţia în jurul datei de 9 mai 2018, o zi cu triplă semnificaţie: Ziua Independenţei în România, Ziua Europei şi încheierea celui de-al Doilea Război Mondial. În timp, aceasta va putea fi extinsă şi la alte orase: Viena, Bruxelles, Berlin, Roma sau New York”, a afirmat iniţiatoarea proiectului, Raluca Maria Smaranda, stabilită în Paris de trei ani.