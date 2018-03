Cel mai ambiţios complex sportiv din România stârneşte nemulţumiri la Cluj-Napoca

Ministerul Tineretului şi Sportului intenţionează să înfiinţeze la Cluj-Napoca un pol sportiv naţional care să administreze cele mai importante obiective de infrastructură sportivă din oraş. Potrivit proiectului postat pe site-ul ministerului, Complexul Sportiv Naţional Cluj ar urma să faciliteze pregătirea loturilor naţionale şi olimpice, precum şi organizarea competiţiilor naţionale şi sportive de nivel naţional şi internaţional.

Propunerea de înfiinţarea la Cluj-Napoca a unui astfel de complex sportiv a fost făcută de directorul Direcţei Judeţene de Tineret şi Sport, Ovidiu Chifor şi vine în contextul reformei de descentralizare prin care direcţiile judeţene de tineret şi sport nu vor mai putea deţine patrimoniu, acestea urmând să aibă doar atribuţii de monitorizare şi control a activităţilor sportive şi de tineret.

În prima fază, Complexul Sportiv Naţional Cluj, care va fi subordonat Ministerului Tineretului şi Sporturilor, ar urma să administreze Sala Sporturilor Horia Demian, actualul sediu al Direcţiei de Tineret şi Sport de pe Bulevardul Eroilor, Sala de Gimnastică şi Scrimă de pe strada Argeş şi Hotelul Stadion de pe strada Eremia Grigorescu. Directorul Direcţiei de Tineret şi Sport Cluj, Ovidiu Chifor, iniţiatorul proiectului, spune că în a doua etapă, Complexul Sportiv Naţional Cluj ar urma să-şi mărească patrimoniu prin preluarea Tabărei Leghia şi căminelor de pe strada Nicolae Cristea, aflate în prezent în administarea Direcţiei Taberelor Şcolare.

Această bază de agrement pentru tineri şi-a închis porţile în 2011 după ce Guvernul a decis să fie luată din patrimoniul Ministerului Tineretului şi Sportului şi trecută în patrimoniul Consiliului Local Aghireşu. Baza de aici avea 170 de locuri de cazare, cantină, terenuri de sport şi piscină, fiind, până în urmă cu patru ani, una dintre cele mai căutate din judeţ.

După intrarea bazei de la Leghia în proprietatea comunei Aghireşu, autorităţile de aici nu au găsit resurse pentru întreţinere şi modernizare. În acest context, centrul a rămas închis şi se degradează pe zi ce trece. Acum, Ministerul Tineretului încearcă să preia din nou în administare Tabăra Leghia pentru a fi dată în administarea Centrului Sportiv Naţional Cluj. În acest sens, ministerul a întocmit un proiect de hotărâre de guvern ce vizează revenirea imobilelor de la baza de agrement din Leghia din domeniul public al Comunei Aghireşu şi administrarea Consiliului Local al Comunei Aghireşu, judeţul Cluj în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj.

În a treia fază a extinderii patrimoniului Complexului Sportiv Naţional Cluj se propune preluarea Stadionului Cluj-Arena, aflat în proprietatea Consiliului Judeţean Cluj, şi a Sălii Polivalente, obiectiv deţinut de Primăria Cluj-Napoca.

Ideea preluării de către Ministerul Tineretului şi Sportului a Stadionului Cluj Arena şi a Sălii Polivalente pentru a fi incluse în Complexul Sportiv Naţional a stârnit însă reacţia liberalilor clujeni.

Vicepreşedintele PNL Cluj, Dan Tarcea spune că un astfel de demers ar reprezenta o ‘’naţionalizare’’ după modelul comunist. ‘’După ce bugetul municipiului a fost puternic secat de Guvernarea PSD-ALDE, acum se încearcă să fie luate de către Ministerul Tineretului şi Sportului două mari obiective plătite din buzunarul clujenilor: Cluj Arena şi Sala Polivalentă. Se încearcă astfel naţionalizarea investiţiilor făcute de către administraţia locală. Primăria Municipiului Cluj-Napoca, a realizat din fonduri proprii infrastructura sportivă care a permis României găzduirea unor competiţii de rang internaţional. Ne-am făcut loc pe harta mondială a sportului şi am devenit European City of Sport în 2018. Am fost nevoiţi să ne gospodărim singuri pe toate planurile, inclusiv la capitolul Centurii Metropolitane, proiect uitat ani de zile de către Guvern. Ca efect direct al tergiversării acestui proiect, Guvernarea PSD-ALDE a reuşit să facă paşi înapoi în drumul nostru către Europa. Deschiderea şi conectarea cu lumea europeană se rupe din cauza unor orgolii politice şi a unei incompetenţe a mai multor Guverne PSD-ALDE care, s-au definit prin instabilitate şi decizii luate în pripă’’, afirmă Dan Tarcea, viceprimar la municipiului Cluj-Napoca. Tarcea îi somează, în acest context, pe parlametarii de Cluj ai PSD-ALDE să comunice public măsurile pe care le vor lua pentru stoparea jafului de către Guvern la adresa locuitorilor Municipiului Cluj-Napoca şi ai judeţului Cluj. Potrivit liberalului, preluraea Stadionului Cluj Arena şi a Sălii Polivalente ar însemna ştergerea Clujului de pe harta Europei, ‘’poziţie câştigată prin munca şi efortul clujenilor’’.

C. PURIŞ