Cea mai recentă generație de produse IQOS, lansată la Cluj

Philip Morris International Inc. („PMI”) (NYSE: PMI), lider mondial al produselor fără fum a lansat joi la Cluj-Napoca, noua generație de dispozitive IQOS, cea mai avansată alternativă fără fum din portofoliul companiei. Cele două produse – IQOS 3 și IQOS 3 MULTI – sunt disponibile utilizatorilor din România pentru precomandă începând cu 23 noiembrie 2018, iar din 3 decembrie 2018 vor fi disponibile pentru achiziție online, în magazinele IQOS din întreaga țară și la consultanții IQOS. Ambele dispozitive, IQOS 3 și IQOS 3 MULTI, au ca principiu de funcționare încălzirea tutunului și au fost redesenate plecând de la sugestiile consumatorilor IQOS din întreaga lume. Noile produse oferă un design sofisticat, care păstrează liniile fluide specifice IQOS, dar și o încărcare mai rapidă și funcții suplimentare care fac experiența mai intuitivă. De asemenea, IQOS 3 și IQOS 3 MULTI vin cu o varietate de peste 500 de combinații cromatice și accesorii care permit personalizarea acestora. Din punct de vedere al fiabilității, IQOS 3 are acum o baterie cu o durată de viață superioară, fiind prevăzut cu sistemul ProtectPlus, care previne deteriorarea în cazul impactului sau al șocurilor. Pe de altă parte, IQOS 3 MULTI reinventează și revoluționează design-ul de bază al liniei IQOS, oferind utilizatorilor până la 10 experiențe de consum consecutive și neîntrerupte. Designul este mai compact, iar portabilitatea devine un avantaj incontestabil pentru cei mereu on-the-go. Branislav Bibic, Managing Director Philip Morris România, a declarat: „Știința și inovația ne-au permis să dezvoltăm o categorie de produse care nu presupun ardere și fum, iar în baza sugestiilor primite de la consumatori am rafinat aceste dispozitive, adaptându-le nevoilor utilizatorilor. IQOS 3 și IQOS 3 MULTI reprezintă un pas important în îndeplinirea misiunii noastre de a crea un viitor fără fum. Și nu ne vom opri aici; vom continua să investim în tehnologie și să îmbunătățim constant experiența IQOS pentru a face mai ușoară tranziția fumătorilor adulți către alternativele fără fum.”

IQOS, prin încălzirea tutunului, generează cu 90% mai puțini compuși chimici nocivi decât țigările*. PMI a realizat cercetări ample, inclusiv studii de laborator și studii clinice pentru a determina potențialul de reducere a riscurilor asociate fumatului, iar rezultatele obținute până în prezent indică în mod clar că IQOS are potențialul de a prezenta un risc mai redus decât continuarea fumatului**.