Ce va decide Iohannis?

Cine va fi noul premier? Răspunsul la această întrebare îl vom afla, probabil, în această săptămână. Nu-i exclus, totodată, să aşteptăm ceva mai mult până vom vedea cine îi succede lui Sorin Grindeanu la Palatul Victoria. Un lucru este cert: decizia o ia Klaus Iohannis. Despre cum ar dori să fie viitorul şef al Executivului, preşedintele ne-a transmis deja joia trecută chiar de la Bruxelles: “premierul trebuie să fie o persoană integră, fără probleme penale, o persoană care mă convinge că are capacitatea să conducă un Guvern şi o persoană cu o majoritate parlamentară în spate”. Primul criteriu: integritatea. Din acest punct de vedere lucrurile sunt foarte clare. Iohannis nu va accepta pe cineva cu probleme penale, fie că se află în faza de cercetări, fie în cea de judecată, fie că are deja sentinţă pronunţată. Acest criteriu nu văd să-l fi vizat neapărat pe Liviu Dragnea pentru a-l scoate din discuţiile pentru fotoliul de prim ministru. Şi asta pentru că liderul PSD nu poate oricum spera, nici de data aceasta, la o astfel de funcţie, deoarece Legea 90/2001 care prevede că pot fi membri ai Guvernului persoanele care nu au suferit condamnări penale a rămas neschimbată. Cel mai dezamăgit de acest criteriu ar trebui să fie însă Ludovic Orban, în cazul în care Klaus Iohannis va încerca să forţeze o majoritate în jurul PNL. Deşi în procesul de fond a fost achitat, liderul PNL nu poate spune că a scăpat de problemele judiciare. Orban mai are de trecut un hop, destul de mare: faza de apel. Până atunci însă, va rămâne cu eticheta de persoană judecată pentru fapte penale, mai exact de corupţie, ceea ce intră sub incidenţa criteriului de integritate anunţat de Iohannis. Nici Mihai Tudose, propunerea PSD+ALDE pentru funcţia de premier, nu ar trebui să stea foarte liniştiţi din cauza criteriului de integritate invocat de Iohannis. Chiar dacă nu are probleme penale, Tudose are o pată legată de doctorat. Fostul ministru al Economiei în Guvernul Ponta a renunţat la titlul de doctor obţinut la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” (ANIMV) a SRI, după ce, în august 2015, a fost acuzat că şi-ar fi plagiat lucrarea de doctorat. Un al doilea criteriu precizat de preşedinte se referă la ”persoana care mă convinge că are capacitatea să conducă un Guvern”. E normal şi firesc să te gândeşti că nu poţi pune orice diletant într-o astfel de funcţie. Dar ce e interesant însă e cum se va convinge Iohannis doar în urma unor discuţii sau a recomandărilor venite dintr-o parte sau alta că aspirantul la postul de prim-ministru are astfel de abilităţi. Faptul că cineva a excelat într-un domeniu sau a reuşit să se impună în partid nu constituie o garanţie că va putea gestiona cu succes şi treburile Guvernului. Sau poate Iohannis ia în calcul pe vreunul dintre foştii premieri, ale căror capacităţi de a guverna le ştie deja. În special pe cele ale lui Dacian Cioloş!?

În fine, ultimul criteriu invocat de şeful statului vizează majoritatea parlamentară de care trebuie să se bucure aspirantul la funcţia de şef al Executivului. Aici nu-i exclus să avem surprize mai ales că votul la moţiunea de săptămâna trecută ne-a arătat că alianţa dintre PSD şi ALDE a pierdut controlul în Parlament şi că ajutorul lor pentru a înclina balanţa a venit din partea unor reprezentanţi ai minorităţilor naţionale, altele decât UDMR. Oricum, faptul că PSD şi ALDE reuşeau în ianuarie să adune 291 de voturi pentru a-şi învesti Guvernul, iar acum au făcut eforturi disperate pentru a aduna jumătate plus unul voturi cu care să-şi înlăture propriu guvern, spune multe despre cum au evoluat lucrurile în această coaliţie. Avem, aşadar, o situaţie destul de fragilă de care preşedintele Klaus Iohannis ar putea profita pentru a coace o nouă majoritate. Şi cum în politică e posibil orice, nu-i exclus ca propunerile cu care vor veni PSD şi ALDE pentru funcţia de premier să fie respinse, rând pe rând, de şeful statului şi, între timp, în laboratoarele Cotroceniului să se coacă „guvernul meu” şi o nouă majoritate cu care Iohannis să-şi pregătească terenul pentru un nou mandat. Oricum, timpul ne va arăta ce are în cap Iohannis vis-a-vis de modul în care trebuie exercitată conducerea generală a administraţiei publice, atribut care-i revine exclusiv Guvernului.

Cosmin PURIŞ