Ce spun reprezentanţii clujeni ai Opoziţiei despre bâlciul politic din România

Daniel Buda: Ce se întâmplă în România este de Cartea Recordurilor

Liderul PNL Cluj, Daniel Buda, apreciază că situaţia politică prin care trece România este demnă de Cartea Recordurilor. Liberalul susţine că Liviu Dragnea a ‘’amanetat România’’ doar pentru a-şi satisface interesul personal, subliniind că tot ce face preşedintele Iohannis pe cale diplomatică, PSD distruge prin reglări de conturi.

‘’Liviu Dragnea, “sinucigaşul PSD”, nu trebuie lăsat să îşi bată joc de România! Ceea ce se întâmplă în aceste zile în România este o situaţie demnă de Cartea Recordurilor: prima moţiune de cenzură depusă de un partid împotriva propriului Guvern. După două săptămâni de circuri şi scandaluri în care agenda cetăţeanului a fost trecută la capitolul “şi altele”, omul-partid, Liviu Dragnea, şi-a picat astăzi propriul Guvern în plenul Parlamentului. Tot în aceste zile ni s-a confirmat încă o dată, dacă mai era nevoie, că Liviu Dragnea şi PSD ar fi amanetat România fără să clipească doar pentru a-şi satisface interesul personal. Pe de altă parte, să nu uităm şi de premierul demis, Sorin Grindeanu, complicele din ultimele 6 luni al şefului de partid, cel care nici măcar astăzi, în al doisprezecelea ceas, nu a avut curaj şi bărbăţie să spună cu subiect şi predicat mârşăviile comise de Liviu Dragnea. Din păcate, acesta este PSD-ul, votat cu o largă majoritate de cetăţeni în luna decembrie, la alegerile parlamentare: un partid de laşi, de oportunişti şi de trădători, preocupaţi să se bălăcărească pe bani publici şi să facă de ruşine România în Europa şi în lume. Ceea ce reuşeşte să facă preşedintele Iohannis pe cale diplomatică, cu eforturi susţinute, distruge a doua zi PSD prin reglări de conturi!’’, susţine liderul liberalilor clujeni.

Marius Nicoară: Lupta din PSD-o ameninţare la adresa pluralismului parlamentar şi chiar a democraţiei

La rândul său, senatorul Marius Nicoară spune că dorinţa de putere absolută a lui Liviu Dragnea face să asistăm la un ‘’cvasi-faliment doctrinar al PSD-ului’’.

‘’Lupta pentru putere în interiorul social-democraţilor este mediatizat de către grupul Dragnea –Firea – Vasilescu ca o “lovitură de stat”, iar interesele de grup sunt considerate interese naţionale’’, a menţionat Nicoară. Senatorul liberal susţine că în lupta lor, liderii social democraţi s-au folosit de instituţia Parlamentului României, încălcând articolele din Regulamentele celor două Camere (Senat şi Camera Deputaţilor), precum şi chiar articolul invocat din Constituţie în moţiunea pesedistă, art.113. ‘’Mai precis a fost convocat ilegal Parlamentul României, pentru a se depune şi a se citi moţiune de cenzură contra propriului guvern, într-o zi de duminică, zi nelucrătoare conform prevederilor Regulamentelor Senatului şi ale Camerei Deputaţilor dar şi conform prevederilor constituţionale şi ale Codului Muncii privind zilele lucrătoare şi norma de lucru. De asemenea, modul în care moţiunea a fost depusă nu a respectat punctual prevederile Constituţiei României, dar nici prevederile articolelor 85-93 din Regulamentul activităţilor comune ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, existând posibilitatea creării unui precedent de neconstituţionalitate.

În acest sens consider că limita abuzului de funcţie a fost depăşit de liderii PSD şi transformarea unui lupte fratricide din interiorul partidului în manipulare publică reprezintă o ameninţare la adresa pluralismului parlamentar şi chiar a democraţiei instituţionale româneşti.

Mihai Goţiu: Sper ca ex-miniştrii Guvernului Grindeanu să nu mai facă parte dintr-un viitor Guvern PSD-ALDE

Senatorul USR de Cluj, Mihai Goţiu, remarcă faptul că prin votul dat pentru moţiunea împotriva Guvernului Grindeanu, coaliţia PSD&ALDE a recunoscut că a guvernat ţara dezastruos în primele şase luni ale acestui an. ‘’Scorul moţiunii de cenzură nu lasă loc de discuţii: din cele 241 de voturi ”pentru”, cel puţin 223 au venit de la parlamentarii PSD şi ALDE – zic asta pentru că ei au hotărât să voteze ”cu bilele la vedere” şi fiind chiar lângă urne, am avut ocazia să contabilizez.

Mai mult, am văzut ex-miniştri din Cabinetul Grindeanu, precum Lia Olguţa Vasilescu, Constantin Valeca, Florian Bodog, Meleşcanu care au votat împotriva guvernului din care au făcut parte. Implicit, împotriva propriei activităţi (!!!). Mă rog, e opţiunea lor, dar sper ca măcar o ultimă fărâmă de decenţă să le mai fi rămas, încât să nu aibă pretenţia să mai facă parte dintr-un viitor Guvern PSD&ALDE’’, susţine Goţiu.

