Ce spun politicienii clujeni despre noul premier

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind desemnarea lui Mihai Tudose în calitate de candidat la funcţia de prim-ministru, pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi listei noului Guvern, informează Administraţia Prezidenţială.

Luni, la finalul consultărilor cu partidele parlamentare, şeful statului a anunţat că îl desemnează candidat pentru funcţia de premier pe Mihai Tudose, ministru interimar al Economiei, şi a transmis că România trebuie să aibă un guvern cât mai repede.

“Această criză prin care trecem – că este o criză politică – dăunează grav României, dăunează economiei româneşti, dăunează imaginii României în lume şi opinia mea este (…) că această criză trebuie terminată foarte repede. Trebuie să avem cât se poate de repede un nou guvern, un guvern care începe să rezolve problemele care au rămas nerezolvate, respectiv problemele care au apărut din cauza acestei crize care a pornit în interiorul PSD”, a declarat Iohannis la Palatul Cotroceni.

Liderul PSD Cluj, Horia Nasra susţine că Mihai Tudose este o propunere bună, un premier cu experienţă deosebită în economie. ‘’A fost 17 ani parlamentar şi cunoaşte foarte bine legăturile dintre executiv şi legislativ. Este un adevărat patriot, un român autentic care cu siguranţă va rezolva şi problemele ardelenilor. Şi aici mă refer la marile lucrări de infrastructură precum finalizarea autostrăzii Transilvania şi Turda-Sebeş. O altă prioritate pentru noul premier este să identifice într-un timp cât mai scurt terenuri pentru spitalele regionale şi spitalul republican din Bucureşti. De asemenea, anul viitor va fi finanţată extiderea pistei de la aeroportul clujean, de la 2100 m la 3500 m.

Deputatul PSD de Cluj, Cornel Itu susţine că premierul desemnat de Klaus Iohannis are toate calităţile pentru a conduce un guvern. Parlamentarul clujean susţine că Tudose ştie să urmărească ‘’firul roşu’’ al unui program şi că ce îşi propune duce la îndeplinire. ‘’Mihai Tudose este un om cu experienţă politică deosebită. A fost deputat, preşedinte de comisie parlamentară, ministru, iar acum a fost desemnat premier. Este un om care cunoaşte foarte bine programul partidului şi problemele economice, poate fi un bun premier. Dacă îşi pune un plan în cap îl poate duce la îndeplinire. E diplomat, ştie să conducă colective şi ştie să urmărească firul roşu al unui program. Are şi echilibru’’, a punctat Itu.

Fostul preşedinte al PSD Cluj Remus Lăpuşan susţine că îl cunoaşte de foarte mult timp pe Mihai Tudose şi că are înceredere în capacitatea acestuia de a conduce Guvernul României. „Ne cunoaştem de peste 20 de ani, am fost parte componentă a organizaţiei de tineret împreună acum foarte mulţi ani de zile, este un om inteligent, foarte bine organizat şi are capacităţile necesare pentru a gestiona Guvernul din punct de vedere administrativ şi tehnic foarte bine, din punctul meu de vedere. Sper să-şi facă o echipă competitivă şi să recupereze restanţele care într-un fel s-au acumulat în ultimii ani de zile”, a spus Remus Lăpuşan.

Senatorul liberal Marius Nicoară nu-i dă mari şanse de succes noului premier. ‘’A mai fost ministru şi nu a avut performanţe. Cred că fost numit pentru că a fost ascultător.

Nu cred că va putea coordona un Guvern pentru că nu a ştiut să coordoneze un minister. Nu s-a arăta prea dibace’’, a punctat Nicoară. Cât priveşte lipsa unei propuneri pentru funcţia de premier din partea liberalilor, Nicoară a spus că nu s-a făcut o astfel de desemnare deoarece nu s-a reuşit constituirea unei majorităţi în jurul PNL. ‘’Avem destui oameni care să poată conduce un guvern însă nu am reuşit să facem majoritate parlamentară’’, a explicat senatorul liberal clujean.

C.P.