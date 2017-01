Ce obiective clujene vor fi finanţate în 2017 de la bugetul de stat

Articol scris in EVENIMENT

Mai multe obiective de infrastructură de transport din zona Clujului vor primi finanţare pentru a fi continuate sau finalizate, potrivit proiectului de Lege a bugetului de stat pentru 2017. Printre aceste obiective se numără finalizarea lucrărilor la tronsoanele 3 şi 4 ale autostraăzii Turda-Sebeş, finalizarea lucrărilor la sectoarele aflate în lucru ale Autostrăzii Transilvania, electrificarea liniei de cale ferată Cluj-Napoca-Episcopia Bihor, dar şi realizarea la Cluj-Napoca a unui centru intermodal prin accesarea unor proiecte cu fonduri europene. Lipseşte, în schimb, în proiectul de buget pentru 2017 centura sudică a municipiului Cluj-Napoca.

Pentru autostrada Turda-Sebeş sunt prevăzuţi pentru acest an 950.609.000 lei, însă pentru finalizarea întregului proiect este nevoie de 1.509.930.000 lei.

Vicepremierul Sevil Shhaideh a anunţat, recent, în cadrul unei emisiuni televizate, că anul acesta se vor finaliza loturile trei şi patru din autostrada Turda- Sebeş. „Anul acesta finalizăm 90,3 kilometri de autostradă. Lugoj – Deva, lotul 2, lotul 3, lotul 4, Sebeş – Turda, lotul 3, lotul 4 şi pe Bucureşti – Braşov, tronsonul Bucureşti – Ploieşti, legătura cu oraşul. Anul acesta vor fi construite. Noi le finalizăm. Pe drumurile naţionale, finalizăm modernizarea a 275 de kilometri, cu finanţare 100% asigurată, fie că este din fonduri europene sau buget de stat”, a spus vicepremierul. Lucrările la această autostradă sunt finanţate din fonduri europene, acestea fiind fazate astfel încât să fie alocaţi bani atât din perioada de programare 2007-2013, cât şi din perioada 2014-2020.

Potrivit CNADNR, lucrările la Lotul 3 sunt realizate în proporţie de 66,5%. Lotul are 12,45 km şi urmează traseul de la intrarea în Aiud până la nodul de la Decea (km 41+250 – km 53+700). Pe acest tronson sunt două noduri rutiere, inclusiv bretele de acces, la Aiud (km 44+700) şi Unirea (km 53+200). Lotul 4 este construit în proporţie de 60,5%. Lotul are 16,3 km, de la nodul Decea până la intrarea în autostradă în zona Turda (km 53+700 – km 70+000). Lucrările la loturile 1 şi doi sunt realizate însă în proporţie de sub 20 la sută.

Şi Autostrada Transilvania a fost prinsă în proiectul de buget pentru 2017, fiind prevăzuţi 1,27 miliarde de lei. La acest proiect trebuie continuate lucrările la tronsonul Ogra-Cîmpia Turzii şi finalizarea lucrărilor la tronsonul Gilău-Nădăşelu. Totodată, trebuie construit şi podul de peste Someş, care să asigure legătura între tronsoanele Turda-Gilău şi Gilău-Nădăşelu.

În proiectul de buget pentru 2017 mai sunt propuse pentru finanţare Centura Bulevardul Muncii – Apahida (245.000 lei), reabilitarea DN 1C Dej – Baia Mare (8.925.000 lei) şi Centura Vâlcele – Apahida (7.840.000 lei).

Pe lângă proiectele de infrastructură de transport, mai sunt propuse pentru finaţanţare obiective de infrastructură din zona educaţiei, sănătăţii şi culturii.

Astfel, în proiectul de buget figurează suma de 29.096.000 lei pentru construirea unei clădirii noi la Institutului Oncologic din Cluj-Napoca.

Clădirea va avea regimul de înălţime S+P+3E şi va găzdui Secţia de Hematologie şi un ambulatoriu de specialitate. Soluţia propusă asigură 56 de paturi pentru întreaga secţie de hematologie: două pentru spitalizarea de zi, 48 în saloane şi şase în rezerve. Noua clădire va fi legată de corpul de spitalizare existent şi astfel cu toate spaţiile din institut, printr-o pasarelă pe două niveluri. S-a prevăzut inclusiv un adăpost de protecţie civilă pentru 2/3 din numărul de paturi din noua secţie de hematologie. Valoarea totală a investiţiei de la Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuţă” este de peste 31 milioane de lei, la o suprafaţă desfăşurată de mai bine de 4.000 de metri pătraţi. Durata de realizare a investiţiei este de trei ani. Un alt obiectiv important care va primi finanţare este Corpul nou de clădire de la Biblioteca Centrală Universitară (1.500.000 lei). De asemenea, se vor aloca 14.256.000 lei pentru Sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi 2.000.000 lei pentru Sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean.

Cosmin PURIŞ