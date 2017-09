Ce mesaje au transmis autorităţile clujene la deschiderea anului şcolar

Deschiderea anului şcolar a constituit şi de această dată un bun moment pentru autorităţile locale şi pentru oamenii politici să ia parte la festivităţi sau să transmită mesaje.

În acest context, prefectul judeţului Cluj, Ioan Aurel Cherecheş, a ţinut să transmită că, pentru a asigura condiţiile optime desfăşurării activităţii în unităţile de învăţământ clujene, e nevoie de efortul conjugat al profesorilor, părinţilor şi reprezentanţilor autorităţilor locale.

‘’Doresc să mă adresez, în primul rând, celor mai tineri membri ai comunităţii noastre şcolare, elevilor din ciclul primar, precum şi părinţilor acestora: Vacanţa a trecut şi odată întorşi la şcoală vă aşteaptă, dragi elevi, noi responsabilităţi. Pentru a desluşi tainele acestei lumi, vă sunt alături cadrele didactice şi împreună veţi învăţa tot ce este cuviincios şi bine. Dragi părinţi, vă rog să conştientizaţi că, în şcoală, copiii dumneavoastră primesc o educaţie de cea mai bun ă calitate prin efortul unor dascăli devotaţi în care vă rog să puneţi încrederea necondiţionată.

Le doresc succes tuturor elevilor din ciclurile gimnazial şi liceal şi, în mod deosebit, elevilor din clasele terminale, pe care îi aşteaptă un an greu, la sfârşitul căruia vor avea de susţinut examene importante, pe care sunt convins însă că le vor promova cu note ce vor plasa din nou judeţul Cluj în fruntea ierarhiei naţionale, aşa cum se întâmplă, spre mândria noastră, an de an. Sper ca, la finalul parcursului vostru şcolar, să mergeţi mai departe înarmaţi cu un bagaj de cunoştinţe solid, dar şi cu amintiri frumoase şi cu repere morale autentice. Să fiţi siguri că şcoala vă pregăteşte pentru viaţă, punând în valoare întregul vostru potenţial intelectual şi afectiv! Cu convingerea că învăţământul românesc are nevoie de noi toţi, profesori, părinţi, reprezentanţi ai autorităţilor locale şi a numeroase alte instituţii, mă încred în efortul nostru conjugat de a asigura condiţiile optime desfăşurării activităţii în unităţile de învăţământ clujene şi vă urez tuturor sănătate, putere de muncă şi împliniri!’’, a transmis prefectul.

La rândul său, primarul Emil Boc a subliniat că investiţia în educaţie este garanţia unui viitor performant. ‘’Primăria şi Consiliul local s-au implicat fără rezerve în susţinerea sectorului educaţional din municipiul Cluj-Napoca. În ultimii patru ani, un sfert din taxele şi impozitele locale plătite de clujeni – peste 20 de milioane de euro – a fost investit în educaţia copiilor şi a tinerilor. În acest an, Primăria a investit peste 21 de milioane de lei pentru extinderea, modernizarea sau repararea şcolilor şi curţilor şcolare, precum şi pentru dotarea acestora cu calculatoare, materiale didactice performante şi mobilier modern. Primăria a susţinut acordarea de burse pentru toţi elevii cu medii peste 8.50, un număr de 16.000 de elevi au beneficiat de aceste facilităţi. De asemenea, circa 23.500 de elevi beneficiază de gratuitate pe una sau două linii ale mijloacelor de transport în comun. Am continuat să acordăm premii pentru elevii cu rezultate deosebite la învăţătură, iar elevii merituoşi au fost laureaţi ai „Galei de excelenţă – 10 pentru Cluj”. În acelaşi timp, municipalitatea clujeană s-a implicat în proiectul „şcoala după şcoală” în scopul reducerii abandonului şcolar. Astfel, s-a îmbunătăţit cu 70% prezenţa elevilor participanţi la program, scazând cu 40% absenteismul şi riscul abandonului şcolar în rândul acestora. Atât investiţiile în şcoli, cât şi sprijinirea elevilor prin burse şi facilităţi vor continua în anii următori, contribuind astfel la crearea unui cadru adecvat pentru obţinerea performanţei şcolare. Vă doresc mult succes în Noul An şcolar 2017–2018!’’, a transmis Boc.

