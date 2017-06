Ce a făcut Boc în primul an din noul mandat

Articol scris in ADMINISTRAŢIE LOCALĂ

Emil Boc şi-a prezentat pe pagina de internet a primăriei raportul de activitate după primul an din acest mandat petrecut în funcţia de primar al municipiului Cluj-Napoca. Domnia sa arată că principala preocupare a fost legată de dezvoltarea oraşului, care stă sub semnul celor trei T: talente, toleranţă şi tehnologie.

‘’Talente – Clujul a devenit Capitala IT-ului românesc, avem aici forţă de muncă bine pregătită, specializată, suntem un centru universitar prin excelenţă; cu alte cuvinte deţinem toate atuurile pentru a ne menţine avantajele competitive; Toleranţă-suntem un oraş multicultural, cu valenţe şi multiple dimensiuni europene, în care fiecare se poate simţi ca acasă; din ce în ce mai mulţi tineri, şi nu numai, aleg Clujul pentru a- şi construi o carieră, o familie şi se stabilesc aici; Tehnologie – utilizăm şi vom accelera folosirea tehnologiei pentru a îmbunătăţi viaţa de zi cu zi a clujenilor’’, arată Emil Boc în documentul postat pe site-ul amintit.

Edilul spune că una dintre priorităţi a vizat revitalizarea spaţiilor publice. În acest sens, Primăria, în parteneriat cu Ordinul Arhitecţilor a organizat concurs de soluţii pentru revitalizarea Turnului Pompierilor, monument istoric situat pe strada Tipografiei. Un alt demers în acest sens a vizat reabilitarea malurilor Someşului şi transformarea lor în zonă de agrement. Totodată, se are în vedere reabilitarea zonei Cetăţuie, pietonalizarea străzii Mihail Kogălniceanu şi a Parcului Feroviarilor.

La capitolul infrastructură urbană, d-nul Boc arată că s-au făcut lucrări de reparaţii la 73 de străzi şi alei, printre acestea numărându-se străzile Dâmboviţei, Fabricii, Corneliu Coposu, Tudor Vladimirescu, Sindicatelor, Byron, George Coşbuc, Fântânele, Odobeşti, Zorilor, Lucia Sturdza Bulandra, Mestecenilor, Lăcrămioarelor, Piaţa Cipariu, Ion Vidu, Tăbăcarilor, Colinei, Blajului şi Iuliu Moldovan. De asemenea, s-au derulat două proiecte europene de modernizare a străzii Făget şi a accesului la cartierul Lomb, primul fiind deja finalizat. Tot la capitolul infrastructură urbană a fost cuprinsă reabilitarea Pieţei Unirii şi programul de refacere a Podului Traian. Boc mai spune că urmează să fie refăcute şi podurile Garibaldi şi Porţelanului de peste râul Nadăş. Ultimul a fost preluat deja de municipalitatea, urmând ca în curând să înceapă procedurile de modernizare. La capitolul parkinguri şi parcări este prezentată platforma de pe strada Năvodari cu 229 de locuri de parcare şi alte 852 de locuri de parcare noi amenajate în cartiere. Edilul mai precizează că s-au iniţiat procedurile de construire a noi parkinguri. Astfel, pentru amplasamentele de pe strada Primăverii nr. 8 şi str. Mogoşoaia nr. 7 au fost aprobate documentaţiile PUZ iar pentru amplasamentele de pe str. Trotuşului nr. 5, zona Albac – Azuga şi str. Sighişoarei documentaţiile sunt în curs de elaborare. Primăria mai are în procedură de achiziţie lucrări şi pentru alte două parkinguri situate în zone aglomerate ale oraşului: Parking Primăverii nr. 20 – 22 (se află în procedură de achiziţie pentru proiectare şi execuţie) şi Parking Haşdeu (se află în procedură de achiziţie pentru serviciile de proiectare şi execuţie). Pentru alte două noi amplasamente urmează să fie realizată achiziţia documentaţiei necesare pentru realizarea de parkinguri, respectiv pentru Parking Gh. Dima Vest (nr. 33-39) şi pentru Parking Republicii nr. 34 – 36 (Institutul Oncologic). O altă prioritate a constituit-o modernizarea transportului în comun. În acest sens au fost achiziţionate 20 de troleibuze noi, urmând să fie cumpărate alte 50 de autobuze, 15 autobuze noi articulate, 10 minibuze, 10 autobuze electrice şi 16 tramvaie. Cât priveşte capitolul de investiţii în infrastructura educaţională, edilul prezintă cele trei şcoli modernizate cu fonduri europene; Liceul ‘’Mihai Eminescu’’, Liceul ‘’Avram Iancu ‘’ şi Şcoala ‘’Ion Agârbiceanu’’. Pe lângă acestea a fost modernizată clădirea de pe strada Memorandumului nr. 22, în care funcţionează Şcoala ‘’Ioan Bob’’.

În raportul de activitate al primarului este trecut capitolul ‘’Noi creşe în cartiere’’. Aici se evidenţiază faptul că în acest an de mandat au fost demarate două noi proiecte de creşe, una în cartierul Grigorescu (pe strada Donath) şi una în cartierul Mănăştur (pe strada Grigore Alexandrescu). ‘’Pentru creşa din Grigorescu au început deja lucrările, dar falimentul firmei câştigătoare ne-a obligat să refacem licitaţia, lucrările urmând să fie reluate în această vară. De asemenea, în luna septembrie 2017, se vor deschide două grupe noi în cadrul Creşei Scufiţa Roşie de pe str. Detunata nr. 2, cartierul Gheorgheni’’, arată edilul.

1100 de copii fără locuri în creşe

De precizat că municipalitatea clujeană se confruntă de ani de zile cu o lipsă destul de mare de locuri în creşe. Chiar dacă primăria va mai construi două creşe noi, acest lucru nu va rezolva însă nici pe departe deficitul de locuri care există în Cluj-Napoca. Deşi autorităţile locale le-au transmis clujenilor că în ultimii ani numărul de locuri în creşe a crescut considerabil, din păcate, şi în acest an sute de micuţi trebuie să rămînă în grija bonelor sau a bunicilor pentru că au primit „RESPINS” la dosarul pe care părinţii l-au depus pentru a prinde un loc în creşă. Din datele care apar pe pagina de interenet a creşelor din Cluj-Napoca reiese că situaţia locurilor în aceste unităţi e dramatică. Ca exemplu, în acest an, în cele 15 creşe subordonate Primăriei Cluj-Napoca au fost disponibile 510 locuri, dintre care 64 la grupa maghiară. Pentru aceste locuri au fost depuse în prima parte a lunii mai 1616 de dosare de înscriere. Fiecare dosar trebuia să cuprindă o cerere de înscriere, copie după certificatul de naştere al copilului, copie faţă verso după cartea de identitate a ambilor părinţi, adeverinţă de serviciu, alte acte doveditoare pentru a beneficia de punctajul alocat fiecărui criteriu de departajere şi copie după decizia de acordare a indemnizaţiei de creştere a copilului. Din păcate, după analizarea dosarelor depuse, aproximativ 1.100 de micuţi au fost respinşi iar părinţii trebuie să-şi găsească alte variante de a-şi îngriji copilul.

S.P.