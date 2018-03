Câţi bani vor primi organizaţiile culturale pentru organizarea evenimentelor din acest an

Articol scris in EVENIMENT

• Organizatorii TIFF i-au spuza de pe plăcintă, restul ONG- urilor se aleg cu firmiturile •

Municipalitatea clujeană a publicat lista proiectelor care vor beneficia, în acest an, de finanţare nerambursabilă, bani alocaţi din bugetul local, pentru activităţi nonprofit de interes general. Comisia de analiză şi selecţie a proiectelor a decis ca doar un sfert din totalul sumei de peste 40 de milioane de lei solicitate, să fie alocată ONG-urilor din domeniul artistic-cultural. Însă nici cei 10,8 milioane promise nu sunt sigure, sumele urmând să fie aprobate de deliberativul local.

Potrivit documentului, deşi Comisia i-a „tăiat” 100.000 de lei, Asociaţia Festivalul de Film Transilvania, conduce detaşat, cu 1,4 milioane de lei, pentru organizarea celei de-a 17-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film Transilvania (TIFF).

Pe următoarele locuri se află organizaţii care se vor alege cu sume considerabil mai mici, deşi solicitaseră mult mai mulţi bani. Astfel, locul al doilea loc de situaează Asociaţia Cultural-Artistică Vulturii Carpaţilor, cu 500.000 de lei, cu proiectul Marea Unire. Asta deşi însemnătatea evenimentului este evidentă, iar organizaţia solicitase 676.500 de lei. Deşi solicitase mai mulţi bani decît pentru TIFF, respectiv 1.669.000 de lei, Asociaţia Culturală „Opera 2 You” ocupă doar al treilea loc, cu 460.000 de lei, pentru două proiecte – Opera Aperta şi La Operă 2018: Concert de prezentare.

Fundaţia Corvincum, cu proiectul Festivalul de Teatru Interferenţe şi Asociaţia Zilele Culturale Maghiare din Cluj, cu organizarea Zilelor Culturale Maghiare, se află la egaliate, primind aceeaşi sumă, de 450.000 de lei. Prima solicitase 492.000 de lei, iar a doua 533.000 de lei. Asociaţiei Centrul Cultural Clujean – Cultură-Comunitate-Impact, i-au revenit 400.000 de lei, suma solicitată fiind cu 4.000 de lei mai mare. Acestea sunt cele şase ONG-uri care se vor bucura de sume consistente. La mică distanţă „financiară” de acestea, deşi solicitase aproape 700.000 de lei, se situează Asociaţia Fapte, cu 360.000 de lei pentru două proiecte – Jazz in the Park pentru care i s-au alocat 270.000 de lei şi Jazz in the Street căruia i s-au dat 90.000 de lei.

Dintre ONG-urile cărora aproape li s-au înjumătăţi sumele solicitate, se numără Federaţia Fabrica de Pensule, cu proiectul Centru de Artă şi Cultură Contemporană, care va primi 250.000 de lei, Federaţia Galeriilor şi Artiştilor din Fabrica de Pensule, cu proiectul Arta drept Centru de Interes pentru care i s-au alocat 240.000 de lei, din cei 505.000 de lei solicitaţi. Deşi solicitase 500.000 de lei, Asociaţia Culturală Eikon, va primi doar 200.000 de lei, pentru Festivalul Internaţional de Carte Transilvania. De asemenea, Asocia Student Plus va primi doar 180.000 de lei, pentru Transylvania International Music and Artts Festival (TIMAF), ediţie dedicată centenarului Marii Uniri, asta deşi solicitase peste 760.000 de lei.

Adriana STUPAR