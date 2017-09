Câte un borcan de miere, lunar, pentru copii din România

Articol scris in ECONOMIE

Peste 1,5 milioane de copii vor primi lunar, începând din acest an, un borcan cu miere polifloră din producție românească, fondurile alocate pentru derularea acestui program, aproape 17 milioane de lei, fiind prevăzute în bugetul Ministerului Agriculturii, a declarat, vineri, secretarul de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Daniel Botănoiu, citat de Agerpres. „Până acum am avut o Lege, 509/2006 (privind acordarea de miere de albine în școli și grădinițe n.r), pentru distribuirea mierii în școală, dar care nu a funcționat. Anul acesta însă vrem să o punem în aplicare, dar sub o altă formă. Vrem ca 1,5 milioane de copii din școli și grădinițe să primească lunar un borcan de miere polifloră românească, de 350 de grame, începând cu acest an. Acum este introdusă legea în Parlament și sperăm să treacă rapid, pentru că avem tot sprijinul.”, a afirmat Botănoiu.

El susține că suma alocată în acest an pentru derularea acestui program este de 16,8 milioane de lei și este prevăzută în bugetul MADR, iar dacă nu va fi consumată se va distribui în anul următor. România produce, în medie, 22.000 de tone de miere anual, clasându-se pe locul patru în Europa, iar efectivele au atins un vârf de 1,47 milioane de familii de albine. La nivel național, sunt înregistrați în jur de 40.000 de apicultori, peste 60% dintre aceștia fiind membrii ACA, cu un efectiv de 900.000 de familii de albine.